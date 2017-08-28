Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Санкции мешают Intesa
Intesa столкнулся с проблемой синдикации кредита на 5,2 млрд евро, выданного на покупку 19,5% «Роснефти»
Причина – новые санкции США в отношении России
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Банк Intesa не может найти компаньонов для синдикации кредита акционерам «Роснефти»
Bloomberg / Getty Images
Итальянский банк Intesa столкнулся с проблемой синдикации кредита на 5,2 млрд евро, выданного консорциуму Glencore и суверенного фонда Qatar Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% «Роснефти», сообщило в пятницу Reuters со ссылкой на банковские источники. Intesa это не комментирует.
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