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Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Санкции мешают Intesa

Intesa столкнулся с проблемой синдикации кредита на 5,2 млрд евро, выданного на покупку 19,5% «Роснефти»

Причина – новые санкции США в отношении России

Итальянский банк Intesa столкнулся с проблемой синдикации кредита на 5,2 млрд евро, выданного консорциуму Glencore и суверенного фонда Qatar Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% «Роснефти», сообщило в пятницу Reuters со ссылкой на банковские источники. Intesa это не комментирует.

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