НЛМК хочет досрочно выкупить половину своих евробондов

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Параллельно НЛМК планирует новый выпуск долларовых евробондов А.Махонин / Ведомости

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) досрочно выкупит евробонды, погашение которых планировалось в 2018–2019 гг. Об этом компания сообщила в понедельник, 4 сентября, на Лондонской фондовой бирже. Сейчас в обращении НЛМК еврооблигации трех выпусков с погашением в феврале 2018 г. ($396,2 млн), в сентябре 2019 г. ($211,1 млн) и в июне 2023 г. ($700 млн).