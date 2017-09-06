Розничная выручка «Обуви России» впервые сократилась

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Весна и лето в этом году оказались в целом неудачными для российских продавцов одежды и обуви ГК «Обувь России»

Крупный российский производитель и продавец обуви – новосибирская «Обувь России» в преддверии IPO отчиталась о финансовых результатах за январь – июнь. Рост выручки группы с начала года резко замедлился: оборот увеличился на 1,5% до 4,14 млрд руб., по данным аудированной отчетности за первое полугодие 2017 г. по МСФО. При этом розничные продажи «Обуви России» даже сократились – на 10% до 2,7 млрд руб. Это произошло впервые за всю историю публикации компанией отчетности по МСФО, т. е. с 2010 г., следует из ее документов.

Основная причина – сдвиг сезонов и холодное лето во многих регионах России, особенно в европейской части, объяснила представитель «Обуви России» Наталья Паули. Летняя погода установилась только к концу июля, напомнила она: «[В итоге] традиционная открытая летняя обувь – босоножки, сандалии – была менее востребована».

Весна и лето в этом году оказались в целом неудачными для российских продавцов одежды и обуви, рассказывали ранее «Ведомостям» участники рынка. После майских снегопадов они столкнулись с сокращением покупательского потока и слабым спросом на летние вещи. Июнь и июль в Москве, Петербурге и Центральной России также были холодными, напоминает вице-президент ГК «Новард» (сеть магазинов «Эконика») Сергей Саркисов. Поэтому спрос на летнюю обувь сместился на август и совпал с периодом активных распродаж, добавил он.

Для обувного ритейла основной сезон – осень и зима, на которые приходится более 60% годовых продаж и есть возможность улучшить результаты, заметила Паули. Раскрыть планы по выручке на второе полугодие и за полный 2017 год она отказалась. Человек, близкий к компании, заметил, что она рассчитывает на ускорение роста продаж к концу года.

Рассчитались за «Росситу» «Обувь России» реализовала опцион на покупку уральско-сибирской сети конкурента – «Россита» у своего владельца, Антона Титова, сказано в отчетности «Обуви России» за первое полугодие. Сделка стоимостью 484 млн руб. состоялась 5 июля. До этого группа контролировала «Росситу» на основании опциона, следует из документа, хотя в конце 2014 г. «Обувь России» сообщала о покупке этого бизнеса. По отчетности, прямым покупателем стал сам Титов, заключив с «Обувью России» договор опциона на покупку группой 100% «Росситы». Прибыль, которую Титов получил с момента сделки, он обязался передать в «Обувь России».

Результаты полугодия «очень сильные», подчеркивает Паули. Кроме того, рынок обуви растет, особенно в среднеценовом сегменте, добавила она: «Также в первом полугодии по количеству магазинов обуви мы вышли на 2-е место в России» [после сети «Кари»].

Удержать выручку от падения по группе «Обуви России» помогли оптовые продажи: за полгода они выросли в 2,3 раза до 669,8 млн руб. Сказалось расширение ассортимента для опта сопутствующими товарами, одеждой и новыми брендами, а также увеличение продаж в интернете, пояснила Паули. Кроме того, по ее словам, «Обувь России» запустила новую франчайзинговую программу, открыв более 50 партнерских магазинов; доходы от продаж товаров таким партнерам учтены в оптовой выручке.

Помимо розничных и оптовых продаж «Обувь России» зарабатывает на микрозаймах покупателям: такие доходы за полгода сократились на 1,7% до 728,5 млн руб. Чистая прибыль группы выросла за первое полугодие 2017 г. на 38,6 млн до 374,7 млн руб. благодаря сокращению административных расходов и росту прочих доходов.

Потенциальных инвесторов предстоящего IPO не испугает сокращение розничной выручки «Обуви России», уверен человек, близкий к компании. По его словам, ритейлер провел предварительные встречи с инвесторами, отклик позитивный, сделка может состояться в ближайшее время. Компания оценивает себя в 8–12 показателей EBITDA (2,9 млрд руб. в 2016 г.), через Московскую биржу инвесторам может быть предложено не менее 30% уставного капитала, в том числе – из пакета Михаила Прохорова, который стал совладельцем обувной компании в начале года, добавил собеседник «Ведомостей». О готовности «Обуви России» к осеннему IPO сообщил в августе «Коммерсантъ», организаторы сделки – Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк.

«Компания рассматривает весь арсенал доступных инструментов финансирования дальнейшего роста, но мы не комментируем конкретные планы», – заявила Паули на вопрос о планах «Обуви России» по IPO.