В энергосистеме Сибири возник острый дефицит воды

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Воду Сибири заменят мазут и уголь Wikipedia

В энергосистеме Сибири нет воды, предупредил в четверг зампред правления «Системного оператора» Сергей Павлушко (цитата по «Интерфаксу»). Из-за этого прогнозная нагрузка на тепловые электростанции Сибири в осенне-зимний период вырастет на 12% и достигнет 67,5 кВт ч, пишет «Системный оператор». Это предупреждение генерирующим компаниям – им необходимо запасаться углем и мазутом, объяснил представитель «Системного оператора».

Запасы воды в Ангарском каскаде (Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Богучанская ГЭС) снизились более чем на 40%, почти до минимально допустимых объемов снизился уровень воды в Богучанском водохранилище, он едва обеспечивает доставку грузов по рекам, описал ситуацию Павлушко.

Сильнее всего снизится выработка на Красноярской и Братской ГЭС – до 20% мощности. Прогнозная выработка других ГЭС (Иркутской, Братской, Усть-Илимской) будет на 30–40% ниже средней многолетней. Все они входят в «Евросибэнерго» Олега Дерипаски. Установленная мощность ее ГЭС – 15 ГВт. Представитель компании не ответил на запрос «Ведомостей».

Гидрологическая обстановка в Сибири в связи с маловодностью Байкала и водохранилищ Ангарского каскада действительно остается сложной и находится на особом контроле Минэнерго, сказал представитель министерства, но запас мощности тепловых станций позволяет повысить нагрузку на них в зависимости от обстановки. Пока, по данным «Системного оператора», запасы угля на ТЭС Сибири составляют 189% от норматива, а мазута – 210%.

Предложение электроэнергии ГЭС – один из основных факторов цены на рынке на сутки вперед (РСВ) в Сибири, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова и вспоминает, как в условиях малой водности зимой 2015 г. цены на электроэнергию превышали 1000 руб. за 1 МВт ч. В четверг средняя цена электроэнергии на РСВ в Сибири составляла 987,3 руб. за 1 МВт ч. Исходя из прогноза «Системного оператора» из-за роста цен потребители Сибири могут понести в октябре 2017 г. – марте 2018 г. около 8 млрд руб. дополнительных расходов (+2,5% к конечной цене), посчитала Порохова.

Во втором полугодии 2017 г. рост выработки сибирских ТЭС может составить 7% и существует вероятность роста цен на РСВ на 5–15%, оценивает директор по электроэнергетике Vygon Consulting Алексей Жихарев, так что выручка ТЭС может вырасти на 7–10% (5–7 млрд руб.). Выигрывает угольная генерация Сибири, соглашается Порохова: ГЭС смогут компенсировать падение выработки ростом цен на РСВ, но неполностью – процентов на 70.

По прогнозу «Системного оператора», потребление энергии в Сибири в осенне-зимний период 2017–2018 гг. вырастет на 0,7% до 114,4 млрд кВт ч. Чтобы удовлетворить этот спрос, понадобится от 30,2 ГВт (при средних температурах) до 31 ГВт (при низких температурах). Но «Системный оператор» не ожидает дефицита, сказал его представитель.

Все станции Сибирской генерирующей компании (СГК; 4 ГРЭС, одна газотурбинная станция и 12 ТЭЦ общей мощностью 7855 МВт) готовы к повышенной нагрузке в осенне-зимний период, сказал представитель компании: в период низкой водности 2015 г. электростанции СГК уже брали на себя существенную часть нагрузки.

В первом полугодии 2017 г. тепловая генерация Сибири, наоборот, отмечала снижение выработки. Станции «Юнипро» за этот период произвели энергии меньше на 12,5% (24,5 млрд кВт ч), что привело к снижению выручки на 4,6% до 37,8 млрд руб. Во многом это связано с простоем оборудования в холодном резерве из-за повышенной водности в Сибири, отмечала компания. Производство газовых и угольных станций «Евросибэнерго» снизилось на 6% до 6,56 млрд кВт ч, а выработка ГЭС компании увеличилась на 9% до 27,34 млрд кВт ч. Производство сибирских ГЭС «Русгидро» в первые шесть месяцев 2017 г. почти не изменилось. Приток воды в водохранилища в целом был в пределах нормы, отмечала компания.