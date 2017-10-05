Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Отложенный тариф
Некоторые порты получат отсрочку по переходу на рублевые тарифы
Такое право получат стивидоры, имеющие валютные обязательства
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ФАС готовит анализ рынка стивидорных услуг для перехода на рублевые расчеты
Д. Абрамов / Ведомости
В октябре 2015 г. президент Владимир Путин на заседании президентской комиссии по развитию ТЭКа назвал недопустимым использование иностранной валюты во внутренних расчетах, в том числе при расчете стивидоров в российских портах. Тогда на высокие тарифы Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пожаловались «Роснефть» и «Русснефть».
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