Некоторые порты получат отсрочку по переходу на рублевые тарифы

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ФАС готовит анализ рынка стивидорных услуг для перехода на рублевые расчеты Д. Абрамов / Ведомости

В октябре 2015 г. президент Владимир Путин на заседании президентской комиссии по развитию ТЭКа назвал недопустимым использование иностранной валюты во внутренних расчетах, в том числе при расчете стивидоров в российских портах. Тогда на высокие тарифы Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пожаловались «Роснефть» и «Русснефть».