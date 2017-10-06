En+ приняла новую дивидендную политику накануне IPO

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Доходность дивидендов En+ будет определена оценкой на размещении, говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management En+

Сумма дивидендов будет равна 100% дивидендов UC Rusal (у En+ 48,13% в компании) и 75% свободного денежного потока энергетических активов En+ (энергохолдинг «Евросибэнерго»), но не менее $250 млн в год, следует из сообщения компании.

24 августа совет директоров UC Rusal рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в сумме $299,3 млн (выплата дивидендов возможна при отношении долга к EBITDA ниже 3). По оценке руководителя группы исследований и прогнозирования АКРА Натальи Пороховой, свободный денежный поток «Евросибэнерго» в 2016 г. составлял 20 млрд руб. В среднем в отрасли на дивидендные выплаты приходится 25% от свободного денежного потока, говорит она. Дивиденды в рамках новой политики могут быть выплачены уже по итогам второго полугодия 2017 г., сообщил гендиректор En+ Максим Соков, передает «Интерфакс».