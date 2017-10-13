«Русская платина» отложила запуск месторождения Джеруй на два года
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Больше двух лет назад структура «Русской платины» Мусы Бажаева – «Восток-геолдобыча» – выиграла конкурс правительства Киргизии на право разработки второго в стране месторождения золота – Джеруя (запасы по JORC – 2,68 млн унций золота и 800 000 унций серебра). По условиям лицензии уже в этом году на месторождении в половину проектной мощности должна была заработать золотоизвлекательная фабрика. Но «Русская платина» пока только начинает подготовку к работам. Правительство раскрывало, что за просрочку предусмотрен штраф в $100 000 за каждый месяц.
Как пояснил представитель «Русской платины», соглашение предусматривало возможность отсрочки начала строительства. По его словам, задержки возникли из-за проблем с инфраструктурой. Технический проект разработки был согласован с правительством Киргизии 28 августа 2017 г. «Начиная с этого момента у компании есть 18 месяцев на начало карьерной добычи и строительство золотоизвлекательной фабрики», – пояснил он. Ни о каких штрафах речи не идет, подчеркивает представитель «Русской платины». Запрос, направленный в правительство Киргизии, остался без ответа.
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