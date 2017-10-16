Минэнерго хочет увеличить платежи за электроэнергию
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Может, сделать двухэтапный КОМ [конкурентный отбор мощности]? Первый – обычный. Второй – посмотреть зоны дефицита», – рассуждал в начале октября председатель набсовета «Совета рынка» Максим Быстров (слова по «Интерфаксу»). В пятницу замминистра энергетики Вячеслав Кравченко раскрыл подробности новой идеи регуляторов, призванной обеспечить генерирующие компании средствами на модернизацию большого количества устаревших станций (см. врез).
Механизм КОМа был обновлен в 2015 г. Он определяет, сколько мощности и по какой цене будут оплачивать потребители. Мощность, не прошедшая отбор, продается на свободном рынке. Отбор проводится на три года вперед, т. е. КОМ, проведенный осенью 2017 г., определил цены на 2021 г. Так, цены мощности сложились в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) – 134 400 руб./МВт месяц, во второй – 225 300 руб./МВт месяц. В среднем на долю платежа за мощность в конечной цене электроэнергии может приходиться до 50%.
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