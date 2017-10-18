Mitsubishi Corporation станет владельцем блокирующего пакета в российском бизнесе Uniqlo
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Японская Mitsubishi Corporation купит 25% российского подразделения японского ритейлера Uniqlo – ООО «Юникло рус». Соответствующее ходатайство одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Компании договорились о предстоящей сделке 11 сентября. Ее сумму стороны не раскрывают. Весь российский бизнес Uniqlo оценен в 1,3 млрд руб., уточнил представитель Mitsubishi. Когда может быть закрыта сделка, он сообщить затруднился: необходимо получить согласование регуляторов.
Uniqlo вышла на российский рынок в 2010 г., открыв первый магазин в московском торгово-развлекательном центре «Атриум». К 2020 г. на Россию должно приходиться до 7–8% глобальных продаж бренда против около 2% в 2015 г., рассказывал тогда исполнительный директор «Uniqlo Россия» Таку Морикава (более поздних данных нет). На конец августа под вывеской Uniqlo работал 21 магазин, преимущественно в Москве и Петербурге. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка «Юникло рус» составила 6,4 млрд руб., чистая прибыль – 539 млн руб. Пока единственным владельцем «Юникло рус», согласно ЕГРЮЛ, остается японский холдинг Fast Retailing Co. (также развивает не представленные в России бренды GU и Theory).
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