Glencore обменяла свой пакет в UC Rusal на долю в En
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Структура Glencore Amokenga Holdings Limited обменяет принадлежащие ей 8,75% акций UC Rusal на расписки ее материнской компании En+ (владеет 48,13% алюминиевого холдинга). Об этом говорится в сообщении En+. Обмен после получения всех необходимых разрешений регуляторов будет произведен по цене IPO, которое En+ собирается провести в начале ноября на Лондонской бирже. Бумаги UC Rusal для конвертации будут оценены по средней цене на Гонконгской бирже за предыдущие 60 торговых дней.
«То, что Glencore предложила конвертировать ее долю UC Rusal в акции En+, – это признание уникальности нашего инвестиционного случая и сильной бизнес-позиции, – приводятся в сообщении слова гендиректора En+ Максима Сокова. – Мы рады получить поддержку такого уважаемого партнера, известного на глобальных сырьевых рынках. Мы и дальше будем искать возможности работать с Glencore и использовать ее непревзойденный опыт для развития нашего бизнеса».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}