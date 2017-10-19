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Александра Терентьева
Промышленность
Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: UC Rusal поменяет Glencore на En+

Glencore обменяла свой пакет в UC Rusal на долю в En

Стратегическая цель En+ – консолидировать UC Rusal полностью

Структура Glencore Amokenga Holdings Limited обменяет принадлежащие ей 8,75% акций UC Rusal на расписки ее материнской компании En+ (владеет 48,13% алюминиевого холдинга). Об этом говорится в сообщении En+. Обмен после получения всех необходимых разрешений регуляторов будет произведен по цене IPO, которое En+ собирается провести в начале ноября на Лондонской бирже. Бумаги UC Rusal для конвертации будут оценены по средней цене на Гонконгской бирже за предыдущие 60 торговых дней.

«То, что Glencore предложила конвертировать ее долю UC Rusal в акции En+, – это признание уникальности нашего инвестиционного случая и сильной бизнес-позиции, – приводятся в сообщении слова гендиректора En+ Максима Сокова. – Мы рады получить поддержку такого уважаемого партнера, известного на глобальных сырьевых рынках. Мы и дальше будем искать возможности работать с Glencore и использовать ее непревзойденный опыт для развития нашего бизнеса».

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