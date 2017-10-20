Для российских самолетов появится еще одна льгота
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Изменения в федеральные авиационные правила подготовил Минтранс: выполнять регулярные перевозки можно будет, имея в парке только три самолета, если они произведены в России. Об этом рассказали топ-менеджеры двух российских авиакомпаний и человек, близкий к Минтрансу. Сейчас по правилам для регулярных перевозок необходимо минимум восемь самолетов, с меньшим флотом можно выполнять только чартерные рейсы.
Изменения будут сделаны в интересах прежде всего новой авиакомпании «Азимут», говорят два собеседника. Хотя в целом это очередная мера в поддержку российского авиастроения, добавляют они. «Азимут» начал полеты 21 сентября, в парке у него четыре российских самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), твердый контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией предполагает поставку в лизинг 12 SSJ100.
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