Бизнес
Платный
Полина Трифонова
Промышленность
Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Денег хватит на все

Российским металлургам некуда инвестировать

Все свободные деньги компании направляют на выплату дивидендов – рыночная ситуация не позволяет запускать новые крупные проекты

Большинство компаний черной металлургии чувствуют себя отлично, потому что успели завершить дорогостоящие проекты до обвала цен, говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков: «Небольшие сталелитейные заводы обанкротились еще в 2013–2015 гг., выжили только гиганты». До конца 2015 г. цены на сталь снижались, падение в сравнении с началом 2012 г. достигло 56% (с $577,5 до $252,5 за тонну горячекатаного проката, FOB, Черное море), по данным Bloomberg. С тех пор сталь снова подорожала до $557,5 за тонну (-3,5% в сравнении с 2012 г.). Но угроза падения цен из-за профицита сталеплавильных мощностей в Китае сохраняется, указывает Халиков. Несколько лет назад почти все российские металлурги взяли курс на снижение долговой нагрузки и капитальных затрат, так как увеличение производства не имело смысла – глобальная загрузка мощностей упала ниже 70%, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. «Более понятная и предсказуемая дивидендная политика стала одним из самых простых способов повысить инвестиционную привлекательность компаний», – подчеркивает он.

Все – акционерам

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике