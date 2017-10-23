Российским металлургам некуда инвестировать
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Большинство компаний черной металлургии чувствуют себя отлично, потому что успели завершить дорогостоящие проекты до обвала цен, говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков: «Небольшие сталелитейные заводы обанкротились еще в 2013–2015 гг., выжили только гиганты». До конца 2015 г. цены на сталь снижались, падение в сравнении с началом 2012 г. достигло 56% (с $577,5 до $252,5 за тонну горячекатаного проката, FOB, Черное море), по данным Bloomberg. С тех пор сталь снова подорожала до $557,5 за тонну (-3,5% в сравнении с 2012 г.). Но угроза падения цен из-за профицита сталеплавильных мощностей в Китае сохраняется, указывает Халиков. Несколько лет назад почти все российские металлурги взяли курс на снижение долговой нагрузки и капитальных затрат, так как увеличение производства не имело смысла – глобальная загрузка мощностей упала ниже 70%, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. «Более понятная и предсказуемая дивидендная политика стала одним из самых простых способов повысить инвестиционную привлекательность компаний», – подчеркивает он.
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