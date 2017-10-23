Зять Тимченко и брат губернатора Подмосковья хотят получить спецквоты на вылов рыбы

Для этого их компания закажет российским верфям не менее шести новых траулеров

Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Рыба в обмен на траулеры

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На «Адмиралтейских верфях» РРПК намерена строить траулеры по программе инвестиционных квот «Адмиралтейские верфи»

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) 25 октября планирует заключить контракт на строительство судов с «Адмиралтейскими верфями», входящими в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом сообщил человек, знакомый с ходом обсуждения предстоящей сделки, и подтвердил представитель ОСК. Илья Власенко из РРПК подтвердил лишь намерение компании подписать контракт, но имя партнера и детали не уточнил.

РРПК – один из крупнейших в России добытчиков тихоокеанской рыбы – минтая и сельди. Ее основные владельцы – зять Геннадия Тимченко Глеб Франк и брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев. У РРПК есть квоты на добычу 226 000 т минтая, 65 500 т сельди, более 2400 т краба. В 2016 г. выручка компании составила $238,1 млн, EBITDA – $107,1 млн, согласно неаудированной отчетности по МСФО.