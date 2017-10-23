Зять Тимченко и брат губернатора Подмосковья хотят получить спецквоты на вылов рыбы
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Русская рыбопромышленная компания (РРПК) 25 октября планирует заключить контракт на строительство судов с «Адмиралтейскими верфями», входящими в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом сообщил человек, знакомый с ходом обсуждения предстоящей сделки, и подтвердил представитель ОСК. Илья Власенко из РРПК подтвердил лишь намерение компании подписать контракт, но имя партнера и детали не уточнил.
РРПК – один из крупнейших в России добытчиков тихоокеанской рыбы – минтая и сельди. Ее основные владельцы – зять Геннадия Тимченко Глеб Франк и брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев. У РРПК есть квоты на добычу 226 000 т минтая, 65 500 т сельди, более 2400 т краба. В 2016 г. выручка компании составила $238,1 млн, EBITDA – $107,1 млн, согласно неаудированной отчетности по МСФО.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}