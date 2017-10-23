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Екатерина Бурлакова
Агропром
Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Рыба в обмен на траулеры

Зять Тимченко и брат губернатора Подмосковья хотят получить спецквоты на вылов рыбы

Для этого их компания закажет российским верфям не менее шести новых траулеров

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) 25 октября планирует заключить контракт на строительство судов с «Адмиралтейскими верфями», входящими в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом сообщил человек, знакомый с ходом обсуждения предстоящей сделки, и подтвердил представитель ОСК. Илья Власенко из РРПК подтвердил лишь намерение компании подписать контракт, но имя партнера и детали не уточнил.

РРПК – один из крупнейших в России добытчиков тихоокеанской рыбы – минтая и сельди. Ее основные владельцы – зять Геннадия Тимченко Глеб Франк и брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев. У РРПК есть квоты на добычу 226 000 т минтая, 65 500 т сельди, более 2400 т краба. В 2016 г. выручка компании составила $238,1 млн, EBITDA – $107,1 млн, согласно неаудированной отчетности по МСФО.

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