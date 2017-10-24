Суперверфь «Звезда» может впервые получить субсидии
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Дальневосточный завод «Звезда» (строит одноименную судоверфь в Приморском крае; контролируется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) может получить в 2020–2022 гг. 5,9 млрд руб. субсидий из федерального бюджета на выплату процентов по кредиту, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, которое разработал Минпромторг (документы размещены на ресурсе regulation.gov).
Верфь «Звезда» строится с 2009 г., стоимость всего проекта оценивалась в 145,5 млрд руб., первой очереди – в 78,2 млрд руб. Это будет крупнейшая верфь в России, ориентированная прежде всего на технику для освоения нефтегазовых месторождений. «Роснефть» просила на первую очередь 60 млрд руб. из фонда национального благосостояния. В 2015 г. ей отказали, было решено, что 60 млрд руб. даст «Роснефтегаз» (на 100% принадлежит государству, владеет контрольным пакетом самой «Роснефти»).
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