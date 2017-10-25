Экспорт российского угля в Китай бьет рекорды

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Всего в 2016 г. в Китай из России было экспортировано 18,93 млн т угля, следует из данных Thomson Reuters Andrey Rudakov / Bloomberg

В сентябре 2017 г. экспорт российского угля в Китай увеличился на 83% по сравнению с сентябрем прошлого года, с 1,28 млн до 2,35 млн т, по данным Thomson Reuters. Всего в 2016 г. в Китай из России было экспортировано 18,93 млн т угля, следует из данных Thomson Reuters. Это на 18% больше, чем в 2015 г., когда экспорт российского угля в Китай сократился на 60% по сравнению с 2014 г. Экспорт в 2014 г. составил 25,29 млн т, в 2015 г. – 15,78 млн т. На долю пяти крупнейших компаний приходится 78,8% (223,3 млн т) производства угля в стране, следует из данных статистического сборника «ТЭК России – 2016», выпущенного в июне 2017 г. аналитическим центром при правительстве (см. график). На все экспортные направления в 2016 г. пришлось 171,4 млн т угля, из них на Китай – 11%, говорится в отчете центра. Представитель Evraz подчеркнул, что для компании приоритетными направлениями экспорта в АТР являются Япония и Южная Корея. По данным октябрьской презентации «Мечела», 30% в структуре выручки его угольного дивизиона приходится на Китай.