«Норникель» запускает крупнейший проект за последние годы

«Норникель» запускает крупнейший проект компании за последние годы А. Гордеев / Ведомости

«Норникель» запускает свой крупнейший за последние годы проект – Быстринской ГОК в Забайкальском крае. Сегодня здесь начались пусконаладочные работы, сообщает компания.

Быстринский комбинат будет добывать и обогащать золото-железо-медные руды и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты. «Сегодня фабрика сможет принять первую тонну руды. После строительных работ и после выполнения пусконаладочных работ вхолостую, когда каждый этап технологической цепочки проверялся без нагрузки, наступает очень важный момент для каждого крупного промышленного предприятия: пусконаладочные работы под нагрузкой, подается первая руда», – объясняет первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко.

Сначала фабрика будет работать на 20% загрузки, рассказал он, потом – на 50%. К 2020 г. загрузка выйдет на 100%. После выхода на проектную мощность в 10 млн т руды в год Быстринский ГОК станет третьим активом «Норникеля» наряду с основными предприятиями, расположенными на Таймыре и Кольском полуострове.

Быстринский ГОК будет производить 67 000 т меди, 2,9 млн т магнетитового концентрата и 252 000 унций золота. Это позволит «Норникелю» увеличить долю производства меди. За девять месяцев компания произвела 290 874 т меди.

Итоговая стоимость Быстринского проекта, по оценке Дяченко, составила $1,5 млрд с учетом инвестиций в строительство железной дороги. «Норникель» вложил в строительство железнодорожной линии 7 млрд руб. «Мы гордимся тем, что сумели всего за четыре года осуществить строительство с нуля комбината, сопоставимого по своему масштабу со стройками периода индустриализации», – приводятся в сообщении «Норникеля» слова президента компании Владимира Потанина.

Сейчас «Норникелю» принадлежит 50,07% Быстринского ГОКа. В прошлом году 13,33% проекта компания продала за $100 млн китайскому консорциуму Highland Fund, среди участников которого частный китайский фонд Hopu Investment. А на прошлой неделе структура Потанина и владельца группы ЕСН Григория Березкина – CIS NRF Holdings – завершила покупку 36,6% долей в Быстринском проекте у «Норникеля» за $275 млн.

Потанин говорил, что в перспективе Быстринский ГОК может быть объединен с Баимской медной площадью (расположена на Чукотке). Этот проект принадлежит совладельцам Evraz и миноритарным акционерам «Норникеля» Роману Абрамовичу и Александру Абрамову. «Норникель» «очень аккуратно» смотрит на Баимское месторождение и ждет итогов due diligence до конца 2017 г., передает «Интерфакс» слова Дяченко.