Владимир Путин договорился, что «Газпром» построит трубу из Ирана в Индию
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В среду президент России Владимир Путин посетил Иран, где встретился с президентом страны Хасаном Рухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На момент сдачи номера в печать итоги встречи трех руководителей еще не были подведены, но уже днем стало понятно, что с экономической точки зрения визит можно считать состоявшимся. «Роснефть» подписала дорожную карту об инвестициях в местные месторождения нефти и газа, а «Газпром» выразил готовность поучаствовать в проекте строительства газовой трубы до Индии. Компании составили дорожные карты и согласовали меморандумы, договоренности сулят им высокую прибыль и грозят политическими рисками.
«Газпром» построит трубу в Индию
Россия и Иран готовы подписать меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым «Газпром» может построить часть газопровода из Ирана в Индию, сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. «Это большой, крупный проект <...> будут разрабатываться месторождения на территории Ирана с участием «Газпрома», будет строиться соответствующая инфраструктура для поставок газа в Индию», – рассказал он.
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