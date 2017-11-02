«Алроса» смягчит требования к покупателям алмазов
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Алроса» получила право свободно продавать алмазы лишь в 2007 г., когда были отменены экспортные квоты. Но первые долгосрочные контракты по аналогии с De Beers компания сумела заключить только два года спустя. «Мы были не готовы к кризису с точки зрения сбыта. Простое сравнение: в самом начале кризиса у нас клиенты исчезли сразу, потому что их было очень много», – сетовал в интервью «Ведомостям» в 2009 г. тогдашний президент «Алросы» Сергей Выборнов.
Теперь «Алроса» корректирует сбытовую политику, сообщила компания. На долю долгосрочных контрактов в 2018–2020 гг. будет приходиться, как и сейчас, около 70% общих продаж, рассчитывает «Алроса». Но основа ее сбыта – трехлетние контракты с гранильными, ювелирными и торговыми компаниями. «Это гарантирует стабильную работу для продавца и покупателя, а также защищает их от волатильности цен (см. график)», – приводит пресс-служба слова вице-президента «Алросы» Юрия Окоемова. Но вот ежемесячное количество приобретаемых камней и их ассортимент на три года утверждаются сразу. Теперь «Алроса» готова согласовывать эти параметры раз в год. Годовое планирование позволит более гибко реагировать на изменения конъюнктуры, пишет компания. С одной стороны, рынок действительно более волатилен, но с другой – «Алроса» давно гибко подходит к клиентам, так как конкуренция растет, говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Николай Сосновский.
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