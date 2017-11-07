Бизнес
Платный
Александра Терентьева|Виталий Петлевой
Промышленность
Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: Сделка с привилегиями

«Уралкалий» изменит структуру владения

Компания избавится от контрольного пакета собственных акций стоимостью 208 млрд рублей и разместит привилегированные

Один из крупнейших производителей калия мире, «Уралкалий», контролирующий сам себя, меняет структуру владения. Совет директоров, сообщила компания, во вторник рассмотрит вопрос об отчуждении акций, которыми владеет ее «дочка» – «Уралкалий-технологии». На 30 сентября «Уралкалий-технологиям» принадлежало 54,75% материнской компании, будут отчуждены все акции или только часть, из сообщения не ясно. На Московской бирже «Уралкалий» стоит 380,7 млрд руб., выходит, принадлежащий «Уралкалий-технологиям» пакет стоит 208,4 млрд руб. Совет рассмотрит также вопрос о размещении привилегированных акций – до сих пор у «Уралкалия» были только обыкновенные. Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался.

Фактический контроль над «Уралкалием» останется у «Уралхима» Дмитрия Мазепина, уверяют человек, близкий к одной из компаний, и сотрудник банка – кредитора «Уралкалия». «Уралхиму» сейчас принадлежит 19,99% «Уралкалия», такой же пакет у однокурсника Мазепина – белорусского предпринимателя Дмитрия Лобяка. Представитель «Уралхима» от комментариев отказался.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике