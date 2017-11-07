«Уралкалий» изменит структуру владения
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Один из крупнейших производителей калия мире, «Уралкалий», контролирующий сам себя, меняет структуру владения. Совет директоров, сообщила компания, во вторник рассмотрит вопрос об отчуждении акций, которыми владеет ее «дочка» – «Уралкалий-технологии». На 30 сентября «Уралкалий-технологиям» принадлежало 54,75% материнской компании, будут отчуждены все акции или только часть, из сообщения не ясно. На Московской бирже «Уралкалий» стоит 380,7 млрд руб., выходит, принадлежащий «Уралкалий-технологиям» пакет стоит 208,4 млрд руб. Совет рассмотрит также вопрос о размещении привилегированных акций – до сих пор у «Уралкалия» были только обыкновенные. Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался.
Фактический контроль над «Уралкалием» останется у «Уралхима» Дмитрия Мазепина, уверяют человек, близкий к одной из компаний, и сотрудник банка – кредитора «Уралкалия». «Уралхиму» сейчас принадлежит 19,99% «Уралкалия», такой же пакет у однокурсника Мазепина – белорусского предпринимателя Дмитрия Лобяка. Представитель «Уралхима» от комментариев отказался.
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