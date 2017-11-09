«Уралкалий» снизит долг за счет продажи 10% своих акций

Продавать долю он будет своему акционеру, так что конечные владельцы не изменятся, но смогут получать дивиденды

Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: 10% и дивиденды

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На конец 2015 г. (последняя доступная отчетная дата) долговая нагрузка «Уралхима» была 4,8 EBITDA Е. Разумный / Ведомости

«Уралхим» Дмитрия Мазепина может увеличить долю в компании «Уралкалий» до 29,99%, следует из сообщения последней. Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал акционерам одобрить продажу 10% своих акций «Уралхиму». Сейчас «дочке» «Уралкалия» – «Уралкалий-технологиям» – принадлежит 54,75% акций материнской компании.

Кроме того, «Уралкалий» намерен выпустить и разместить 150 млн привилегированных акций (сейчас такого типа акций у компании нет), а также продать их по закрытой подписке тем, кто на 18 декабря будет иметь более 10% обыкновенных акций «Уралкалия». Таких акционеров всего три – «Уралхим», белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк и «дочка» «Уралкалия». И это не единственное изменение, которое ждет «Уралкалий», – совет директоров решил провести делистинг компании с Московской биржи. Для делистинга с Московской биржи нужно решение 75% акционеров, а вот выкупать миноритариев для этого не нужно, сказал партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.