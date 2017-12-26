Китай намерен стать лидером мирового рынка морских перевозок
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Европейские банки, долго доминировавшие в секторе финансирования строительства, покупки и аренды судов, сокращают присутствие в отрасли, китайские в текущем году потратили на эти цели на 33% больше, чем в 2016 г. По данным Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), они выделили судовладельцам $20 млрд, а в 2008 г. эта сумма исчислялась лишь несколькими миллионами долларов.
Данные ICBC включают только лизинговые сделки, т. е. фактически кредиты судовладельцам на строительство и приобретение кораблей, которые в период действия договора лизинга остаются в собственности банков-лизингодателей. Статистики по двусторонним кредитам, кредитам под залог судов и прочим видам привлечения финансирования нет. Однако, по данным аналитической фирмы Marine Money, на китайские банки, такие как ICBC, China Minsheng Banking Corp., Bank of Communications и China Merchants Bank, приходится около четверти мирового сектора финансирования судоходной отрасли, который она оценивает в $200 млрд в год, т. е. в $50 млрд.
Трем крупнейшим лизинговым компаниям Китая – ICBC Financial Leasing, Minsheng Financial Leasing и Bank of Communications Financial Leasing принадлежит более 800 судов стоимостью $23,6 млрд. Стоимость флота ICBC выросла с $600 млн в 2009 г. до $10 млрд в 2017 г. У Minsheng Financial Leasing с 2014 г. – вдвое и достигла $6 млрд (более 300 кораблей), сообщил гендиректор компании Джерри Ян.
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