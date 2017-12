Китай намерен стать лидером мирового рынка морских перевозок

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Циклопические финансовые аппетиты китайских судостроителей надежно обеспечены – в случае чего корабли можно будет передать государственным операторам AFP

Европейские банки, долго доминировавшие в секторе финансирования строительства, покупки и аренды судов, сокращают присутствие в отрасли, китайские в текущем году потратили на эти цели на 33% больше, чем в 2016 г. По данным Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), они выделили судовладельцам $20 млрд, а в 2008 г. эта сумма исчислялась лишь несколькими миллионами долларов.

Данные ICBC включают только лизинговые сделки, т. е. фактически кредиты судовладельцам на строительство и приобретение кораблей, которые в период действия договора лизинга остаются в собственности банков-лизингодателей. Статистики по двусторонним кредитам, кредитам под залог судов и прочим видам привлечения финансирования нет. Однако, по данным аналитической фирмы Marine Money, на китайские банки, такие как ICBC, China Minsheng Banking Corp., Bank of Communications и China Merchants Bank, приходится около четверти мирового сектора финансирования судоходной отрасли, который она оценивает в $200 млрд в год, т. е. в $50 млрд.

Трем крупнейшим лизинговым компаниям Китая – ICBC Financial Leasing, Minsheng Financial Leasing и Bank of Communications Financial Leasing принадлежит более 800 судов стоимостью $23,6 млрд. Стоимость флота ICBC выросла с $600 млн в 2009 г. до $10 млрд в 2017 г. У Minsheng Financial Leasing с 2014 г. – вдвое и достигла $6 млрд (более 300 кораблей), сообщил гендиректор компании Джерри Ян.

