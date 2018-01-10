GV Gold готовится провести IPO в первой половине 2018 года

GV Gold («Высочайший») может провести IPO в Москве

GV Gold

Восьмой производитель золота в России GV Gold («Высочайший») может провести IPO в Москве в первой половине 2018 г., сообщил в интервью агентству Bloomberg гендиректор компании Герман Пихоя. По его словам, размещение состоится в этот период в случае, если рыночная конъюнктура будет благоприятной и если GV Gold успешно закроет готовящуюся сделку. Предварительные переговоры с банками компания уже провела, уточнил Пихоя. При необходимости компания готова отложить первичное размещение акций до осени, отметил он.

Детали о сделке Пихоя не уточнил, отметив только, что она позволит компании увеличить объемы производства золота. Конкретные цели гендиректор не назвал, указав только, что это «не так много».

В декабре собеседники РБК и «Ведомостей» рассказывали, что GV Gold договорилась о покупке «Золота Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга за $500 млн с учетом долга компании. В случае завершения сделки GV Gold перейдет с восьмого на шестое место среди крупнейших золотодобытчиков России.

GV Gold в 2017 г. добыла 6,7 метрических тонн золота, или 215 410 тройских унций, в 2016 г. – 164 000. Как объяснял Пихоя в интервью «Интерфаксу» в сентябре, увеличить добычу планируется за счет запуска первой очереди Тарынского горно-обогатительного комбината на месторождении Дражное в Якутии и начала разработки месторождения Угахан в Иркутской области. К 2020 г. GV Gold планирует увеличить ежегодный объем производства до 320 000 унций. Пихоя подчеркивал интерес компании к сделкам слияния и поглощения и связывал потенциальные сделки с перспективой IPO.

В операционной компании GV Gold «Высочайший» по 20,36% акций владеют предправления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампред правления Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им ЗАО «ЛТ-ресурс» Валериан Тихоно. Фонду BlackRock принадлежит 17,99%.