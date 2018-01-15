Минэнерго предложило свой способ разделить 1 трлн рублей

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Чиновники пытаются придумать, как модернизировать старые тепловые станции. На кону 1 трлн руб. платежей от промышленных потребителей Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин в конце прошлого года одобрил идею привлечения новых инвестиций для обновления тепловых электростанций. Но поставил условия: тарифы должны расти не выше инфляции, программа модернизации должна учитывать необходимость развития электросетей, объектов возобновляемой энергетики, АЭС, станций на удаленных территориях.

В пятницу базовые принципы своей версии программы модернизации опубликовало Минэнерго. Предложенные Минэнерго условия возврата инвестиций в модернизацию фактически повторяют механизм договоров о предоставлении мощности (ДПМ), по которым в России с 2008 г. было построено около 20 ГВт мощностей. ДПМ обеспечивают инвесторам возврат вложенных средств в течение 15 лет с базовой доходностью 14%. По расчетам Минэнерго, до 2035 г. нужно обновить станции мощностью 76 ГВт (примерно треть всех мощностей России). Но пока потребители еще оплачивают существующие ДПМ, поэтому запустить новую программу можно только после 2021 г. Минэнерго предлагает провести конкурентный отбор проектов модернизации. С 2022 г. должно вводиться около 4 ГВт в год. Но сколько именно промышленности придется заплатить за модернизацию, ведомство пока не подсчитало.

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