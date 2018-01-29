Как Ингвар Кампрад построил IKEA и что оставил после себя

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Основатель IKEA Ингвар Кампрад IKEA

В 2007 г. Ингвар Кампрад пообещал: «Через 10 лет или около того я планирую работать неполную неделю» (цитата по еженедельнику Ica-Kuriren). 28 января 2017 г. он ушел из жизни в возрасте 91 года. Но до последнего занимался бизнесом созданной им более полувека назад IKEA.

О бережливости Кампрада ходят анекдоты. Мол, в родном городе ему воздвигли статую и пригласили на открытие – Ингвар должен был перерезать ленточку, а вместо этого отвязал ее, аккуратно сложил и вручил мэру с пожеланием использовать еще раз, пишет DailyMail.

Своему биографу Бертилу Торекулю, автору книги «Сага об IKEA», Кампрад пытался всучить в подарок под видом пижамы дешевую фланелевую рубашку, дюжину которых купил на распродаже в Праге. Торекуль проводил с Кампрадом немало времени, они вместе ходили по магазинам и даже рыбачили. Так что биограф не поверил Кампраду.

Бегом от налога В 1973 г. Кампрад уехал из родной Швеции в Данию в знак протеста против высоких налогов, в том числе «налога на богатство». Через три года он перебрался в Швейцарию, где и жил до 2014 г. Газета Financial Times назвала его одним из самых известных налоговых беглецов Европы. Но после смерти второй жены Кампрад вернулся на родину. В 89 лет он после 40-летнего перерыва заплатил налог в Швеции – 6 млн крон (около 640 000 евро) при задекларированном доходе в 17,7 млн крон (около 1,9 млн евро).

Как-то охрана отказывалась пускать Кампрада на вручение награды «Бизнесмен года», увидев, что он приехал на обычном автобусе. Сам Кампрад хвастался, что сменил парикмахера, у которого стригся долгие годы, потому что нашел мастера дешевле, за 6 фунтов стерлингов, писала DailyMail. А вообще, Кампрад предпочитал стричься в развивающихся странах во время путешествий – там цены были еще ниже. «Я не очень-то люблю тратить деньги, я кто-то вроде шведского шотландца (этой нации приписывают скупость. – «Ведомости»), – цитирует газета Кампрада.

На самом деле все было не так сурово, возражает The New York Times. В Швейцарии Кампрад жил на вилле с видом на Женевское озеро, владел поместьем в Швеции и винодельней в Провансе. Водил не только старый Volvo, но и Porsche. Если надо, летал на бизнес-джете. Хотя если можно было сэкономить, предпочитал эконом-класс, в магазины за продуктами ходил после полудня, когда начинались скидки, и мог отчитать сотрудника, если тот печатал или писал только на одной стороне бумажного листа.

Понаехали из Германии

«Представьте себе маленькую страну в одной из самых холодных частей света. А теперь вообразите один из наиболее глухих уголков этой страны, затерянный среди непроходимых лесов», – писал Торекуль в «Саге об IKEA». Страна эта – Швеция, глухой уголок – провинция Смоланд. Там Кампрад появился на свет 30 марта 1926 г. Родные места он увековечил в названии компании. IKEA – это его инициалы и первые буквы названия отцовской фермы (Ельмтарюд) и местного протестантского прихода (Агуннарюд).

У Кампрада немецкие корни. В 1896 г. его бабушка Франциска с 30-летним мужем Акимом Эрдманном Кампрадом приехали в Швецию. Здесь он с помощью почтового перевода купил лесное хозяйство, чтобы по примеру своего отца сделать бизнес на лесозаготовках. Но Аким при покупке полагался на информацию из рекламы в своем любимом охотничьем журнале. А на месте выяснилось, что первоначальный план провалился: участок требовал слишком больших капиталовложений. Пришлось переквалифицироваться в фермеры.

Молодоженам пришлось эмигрировать из Германии скорее всего из-за матери Акима, Седонии. Ведь ее сын был из уважаемой семьи, а Франциска – незаконнорожденной, низкого происхождения. Уже через год после переезда Аким ушел из жизни. Франциска взялась за хозяйство и сумела поднять и его, и детей. Седония не оставила невестку одну. Она присылала деньги, а в самый критический момент лично приехала на помощь. Правда, не оставила привычку называть Франциску «глупой ослицей».

Бабушка Франциска с ее энергией и оптимизмом стала для Ингвара примером, пишет Le Monde. Женщиной она была властной. Отец Ингвара не хотел вести жизнь фермера, но, когда ему стукнуло 25 лет, Франциска приказала стать управляющим семейными землями. Одно время отец решил жить отдельно и переехал на ферму, подаренную тестем, но все равно мотался на велосипеде или бричке за 20 километров управлять бабушкиной фермой. Затем вернулся в семейное гнездо. Его брат Эрик влюбился в банковскую служащую и хотел было уехать к ней в город, но тоже не посмел ослушаться запрета Франциски. В конце концов Эрик застрелился.

Чудовище на службе IKEA

Жили Кампрады не бедно, но и не богато, имели привычку экономить. Ферма была в местности суровой и каменистой, дополнительный заработок был совсем не лишним. Летом семья сдавала комнаты. Пока Ингвар с родителями жили в отдельном доме, они оставляли за собой всего одну комнату, где и спали все вповалку. Когда переехали в дом бабушки Франциски, убедили сдавать комнаты у нее. Но подобных крайностей бабушка не допускала.

IKEA Group Мебельный холдинг

Владелец материнской компании (INGKA Holding B.V.) – фонд Stichting INGKA Foundation (финансирует благотворительные проекты и реинвестирует средства в группу IKEA).

Финансовые показатели (финансовый год, закончившийся 31 августа 2017 г.):

выручка – 36,3 млрд евро,

чистая прибыль – 2,47 млрд евро.

Производит и продает мебель и товары для дома. На 31 августа 2017 г. розничная сеть насчитывала 355 магазинов в 29 странах. Первый российский магазин IKEA открыт в 2000 г. в Москве. Сейчас в России 14 магазинов.

Кампрад решил заработать много денег еще в детстве, когда наблюдал, как его отец впустую надрывает спину. Семейной ферме не повезло оказаться в местности суровой и каменистой. Одно из ярких воспоминаний Ингвара – ему 10 лет, отец рассказывает, как мечтает проложить на ферму дорогу через лес. А потом машет рукой: «Это слишком дорого».

«Я начал проявлять деловую активность очень рано», – рассказывал Кампрад Торекулю в «Саге об IKEA». Ему было не больше пяти лет, когда на распродаже «Всё по 88 эре» его тетя купила для него сотню спичечных коробков и подарила их Ингвару, даже не взяв денег за их почтовую пересылку. Спички, доставшиеся по 0,88 эре, Ингвар перепродал соседям по 2–3 эре и даже по 5 эре за коробок.

Учили его дед, владевший собственной лавкой, и бабушка Франциска: она первой покупала у внука товар, чтобы придать ему смелости идти предлагать его соседям. После ее смерти нашли целую коробку с купленными у внука вещами.

Начав со спичек, Ингвар принялся разъезжать по округе на велосипеде, торгуя рождественскими открытками, картинками и собственноручно пойманной рыбой. Собирал бруснику и автобусом посылал ее покупателю в городок Лиаторп – позже в его честь будет названа серия мебели IKEA. Ангвар страдал дислексией, ему было трудно запоминать артикулы, и он пользовался названиями, звучащими на шведский манер. Это были не обязательно реальные слова. Их необычность породила много шуток – например, что IKEA держит инопланетного монстра и, когда надо окрестить серию мебели, обращается к нему. Монстр что-то бурчит на своем языке, люди как могут записывают. Якобы так и возникают «Фьелльбо», «Алэнг», «Кварнвик».

Кредит за умоляющий взгляд

В 11 лет главным товаром Ингвара стали семена. На одной крупной сделке он заработал достаточно, чтобы сменить старый велосипед на новую гоночную модель и купить печатную машинку. «С тех пор я стал просто одержим желанием торговать. Трудно представить, что могло вызвать у маленького мальчика большее воодушевление, чем желание заработать деньги, и восторг от того, что ты можешь купить что-то очень дешево, а продать чуть-чуть дороже», – вспоминал он.

После одной из крупных сделок отец выдал ему кредит в 90 крон (около $11, приличные деньги по тем временам). В другой раз в банке в Лиаторпе ему дали 500 крон (около $63), «не устояв перед умоляющим взглядом моих голубых глаз». «По сути дела, это были единственные настоящие ссуды, которые я брал в своей жизни, вспоминал Ингвар. – Умение торговать было у меня в крови. Моя мать происходила из семьи самых известных торговцев в Эльмхульте. Ее отец, мой дед Карл Бернард Нильссон, владел самым крупным магазином в городе». Этот магазин, где «можно было купить все, что угодно, даже динамит», достался в наследство дяде Ингвара. Тот оказался не слишком удачливым коммерсантом и закрыл дело. В 1960-е Ингвар купит и лавку, и близлежащие земли и построит на его месте сначала гостиницу, а потом магазин мебели.

Первая мебель

Весной 1943 г. Кампраду исполнилось 17 лет. Он зарегистрировал собственную фирму, IKEA, и поступил в коммерческую школу в Гетеборге. Там ему многое рассказали о бизнесе, в том числе и то, что, «чтобы стать хорошим бизнесменом, нужно было решить проблему, как доставлять товары от производителя к покупателю наиболее простым и дешевым способом» (здесь и далее цитаты по «Сага об IKEA»). Выходом стал прямой импорт. На ломаном английском Ингвар списался с изготовителем ручек и стал его главным торговым агентом в Швеции. Именно на банковский кредит, полученный «за голубые глаза», он купил в Париже первую партию в 500 пишущих ручек. Обошлись они в 1 крону, проданы были оптом по 4,5 кроны. Сделка, правда, была не совсем законной: у Кампрада не было лицензии на торговлю ручками.

Кампрад вел дела как лично разъезжая по всей Швеции, так и рассылая рекламу и товары по почте. Он продавал ручки, зажигалки, ремни и другие товары. Например, в 1945 г. устроился клерком в Ассоциацию лесовладельцев и получил разрешение продавать пилы ее членам. Покупал по 65 крон, а продавал по 90. А когда пошел в следующем году в армию, уговорил полковника давать ему дополнительные увольнения по ночам, арендовал офис «и вскоре получал больше почты, чем сам полковник».

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}