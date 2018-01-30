Промышленность
Статья опубликована в № 4497 от 30.01.2018 под заголовком: В США за инвесторами

ТМК объявила условия IPO американской «дочки»

Суммарно ТМК и ТМК Ipsco намерены привлечь до $535 млн

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского проведет IPO своей американской «дочки» ТМК Ipsco Tubulars Inc, сообщила ТМК. Около 15,8 млн акций продаст сама ТМК, еще 7,4 млн – Ipsco. Суммарно планируется привлечь от $465 млн до $535 млн, из них ТМК может получить $316,3–363,7 млн, остальное – ТМК Ipsco. Цена размещения составит $20–23 за акцию на Нью-Йоркской фондовой бирже. Покупатели получат 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 3,5 млн акций.

ТМК принадлежит 100% ТМК Ipsco, после IPO ее доля может составить 61,7%. То есть на бирже будет обращаться 38,3%.

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