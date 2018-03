Starbucks запустила в России новый формат кофеен

Starbucks Drive Thru повторит в России формат «Макавто» Joseph Pisani / AP

Первая кофейня Starbucks Drive Thru заработает 2 марта в подмосковском Пушкине на Красноармейском шоссе. Об этом говорится в сообщении сети. До сих пор этот формат кофеен Starbucks в России не был представлен. Starbucks Drive Thru позволяет сделать заказ круглосуточно, не выходя из машины, отмечает компания. При этом в течение дня – с 8 утра до 11 вечера – можно также перекусить непосредственно в кофейне.

Первопроходцем в России с таким форматом обслуживания гостей на автомобиле стала другая американская сеть – McDonald’s. Ее первый «Макавто» открылся в 1996 г. в Москве на Ленинградском шоссе. Сегодня по всей стране почти в половине из 646 ресторанов сети есть сервис «Макавто», согласно российскому сайту McDonald’s.

Starbucks Corporation – компания по продаже кофе и одна из крупнейших в мире сетей кафе с оборотом свыше $22 млрд, по ее данным. Основанная в Сиэтле в 1971 г., сегодня она объединяет более 25 000 заведений по всему миру.

В России первую кофейню компания открыла в 2007 г., сегодня их свыше 100, по данным российского подразделения Starbucks. Здесь компания уже развивает некоторые из своих нестандартных форматов. Год назад Starbucks начала развивать в России сеть пунктов продаж кофе в формате Starbucks On the Go. Этот формат в виде стойки заказа с кофемашиной, интерактивным экраном и возможностью оплаты позволяет получить выход на покупателя практически везде и в любое время – в университетах, больницах, розничной торговле и т. д.