Китай начал торги нефтью за юани
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В понедельник, 26 марта, Шанхайская международная энергетическая биржа (Shanghai International Energy Exchange, INE) запустила торги нефтяными фьючерсами в юанях, говорится в сообщении материнской компании – Shanghai Futures Exchange. Начальная цена 1 барр. нефти с поставкой в сентябре 2018 г. была 416 юаней ($66,2), в июле 2019 г. – 388 юаней ($61,8), в июле 2020 г. – 375 юаней ($59,7). Торги открылись с 442,7 юаня ($70,6) за 1 барр. В первый день было заключено 18 000 сделок, оборот превысил $2,7 млрд, следует из данных INE. В ходе торгов контракт SC1809 с поставкой в сентябре подешевел на 2,2% до 430 юаней ($68,5) за 1 барр., следует из данных Bloomberg.
Китай в 1993 г. пытался начать торги фьючерсами на нефть, торги продлились год, но опыт сочли неудачным, и их прекратили. Спустя 25 лет торги удалось возобновить.
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