Интерес россиян к собственным торговым маркам магазинов пошел на спад

Статья опубликована в № 4539 от 03.04.2018 под заголовком: Магазины набивают цену своим маркам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Качество для покупателя теперь важно не меньше, чем цена Евгений Разумный / Ведомости

В 2017 г. продажи товаров под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей выросли лишь на 3,1% при общем росте рынка потребительских товаров на 3,4%, подсчитали эксперты Nielsen. Тогда как годом ранее темпы роста были втрое выше – 11,5%, а сам рынок прибавил 5,3%.

Причина – снижение интереса покупателей к продуктам под собственными марками сетей, считают аналитики Nielsen, а также насыщение спроса в главном канале продаж – магазинах-дискаунтерах, на которые приходится три четверти продаж СТМ.