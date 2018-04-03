Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4539 от 03.04.2018 под заголовком: Магазины набивают цену своим маркам

Интерес россиян к собственным торговым маркам магазинов пошел на спад

В ответ ритейлеры предлагают более дорогие товары
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В 2017 г. продажи товаров под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей выросли лишь на 3,1% при общем росте рынка потребительских товаров на 3,4%, подсчитали эксперты Nielsen. Тогда как годом ранее темпы роста были втрое выше – 11,5%, а сам рынок прибавил 5,3%.

Причина – снижение интереса покупателей к продуктам под собственными марками сетей, считают аналитики Nielsen, а также насыщение спроса в главном канале продаж – магазинах-дискаунтерах, на которые приходится три четверти продаж СТМ.

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