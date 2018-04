Японская Mitsui & Co. вышла из капитала одного из крупнейших российских агрохолдингов – «Содружества»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Сотрудничество в закупке и экспорте зерновых, произведенных в России и странах СНГ, должно было дать Mitsui преимущественное право на зерновые культуры, поставляемые «Содружеством» Денис Абрамов / Ведомости

Основной акционер агрохолдинга «Содружество», Lorino (Overseas) Limited, в декабре 2016 г. выкупил у японской Mitsui & Co., владевшей 10% акций агрохолдинга, всю ее долю, говорится в аудированной консолидированной отчетности «Содружества» за 2017 финансовый год (закончился 30 июня). Эти сведения подтвердил представитель Mitsui & Co.

Mitsui – многопрофильная группа c капитализацией $30,5 млрд. У нее есть интересы в сфере финансов, сельском хозяйстве, металлургии, химической промышленности, энергетике и др. 97,63% акций компании – в свободном обращении, крупнейшие ее акционеры, по данным Thomson Reuters, – Mitsubishi UFJ Trust and Banking (5,28%), Asset Management One (4,17%).

