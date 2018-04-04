Японская Mitsui & Co. вышла из капитала одного из крупнейших российских агрохолдингов – «Содружества»
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Основной акционер агрохолдинга «Содружество», Lorino (Overseas) Limited, в декабре 2016 г. выкупил у японской Mitsui & Co., владевшей 10% акций агрохолдинга, всю ее долю, говорится в аудированной консолидированной отчетности «Содружества» за 2017 финансовый год (закончился 30 июня). Эти сведения подтвердил представитель Mitsui & Co.
Mitsui – многопрофильная группа c капитализацией $30,5 млрд. У нее есть интересы в сфере финансов, сельском хозяйстве, металлургии, химической промышленности, энергетике и др. 97,63% акций компании – в свободном обращении, крупнейшие ее акционеры, по данным Thomson Reuters, – Mitsubishi UFJ Trust and Banking (5,28%), Asset Management One (4,17%).
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