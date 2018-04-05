Рост экспорта зерна из России помог Чикагской бирже

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Торговать в Чикаго фьючерсами на российскую пшеницу стал хедж-фонд Citadel с активами под управлением на $28 млрд Михаил Почуев / ТАСС

Превращение Черноморского региона в ведущего мирового экспортера зерна помогло сделать популярным фьючерсный контракт на причерноморскую пшеницу, который в ноябре 2017 г. предложила Чикагская товарная биржа (CME). На давно существующем крупном рынке такое c новыми деривативами случается редко (мировым ориентиром остается контракт на чикагскую пшеницу, обращающийся более 140 лет). Первая попытка начать в Чикаго торги фьючерсом на причерноморскую пшеницу в 2012 г. оказалась неудачной. Но новый инструмент привлек внимание компаний, торгующих российским и украинским зерном, а также хедж-фондов.

Россия обогнала США и стала крупнейшим экспортером пшеницы в 2015/16 сельскохозяйственном году (длится с июля по июнь), по данным министерства сельского хозяйства США. Затем Россия опустилась на второе место, но в этом году снова станет лидером и займет более 20% мирового рынка, прогнозирует министерство. «[Рост] российского экспорта и производства поразительный», – говорит Мэтт Аммерманн из INTL FCStone.

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