Краткосрочный долг «Роснефти» снизился более чем на триллион рублей
Компания рефинансировала краткосрочную задолженность, но общий долг сократился всего на 1%
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С начала года «Роснефти» удалось рефинансировать в общей сложности 1,1 трлн рублей
Евгений Разумный / Ведомости
Нефтяная госкомпания «Роснефть» в 2018 г. должна была отдать 2,2 трлн руб., а общий долг компании достигал 5,6 трлн руб. Но по итогам I квартала 2018 г. ситуация изменилась: краткосрочный долг снизился почти в два раза до 1,1 трлн руб., а общий долг — лишь на 1% до 5,5 трлн руб. с учетом предоплат по китайским контрактам. Это следует из сообщения «Роснефти».
Так, с начала года «Роснефти» удалось рефинансировать в общей сложности 1,1 трлн руб. долга. Для чего компания перенесла выплаты на более поздние периоды, представитель «Роснефти» не сообщил. Выплаты перенесены на 3-5 лет вперед, сообщает источник «Ведомостей», знакомый с условиями кредитных соглашений компании.
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