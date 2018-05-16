«Газпром нефть» может скорректировать стратегию из-за сделки ОПЕК+

Компании придется отказаться от плана к 2020 году добывать 100 млн т нефти в год

На каких именно месторождениях может быть приостановлен или замедлиться рост, в отчете не говорится «Газпром нефть»

«Газпром нефть» может не выполнить все параметры, сформулированные в стратегии на 2013-2020 гг., из-за сделки ОПЕК+, следует из отчета компании по РСБУ за I квартал 2018 г. Через 2 года «Газпром нефть» рассчитывала добывать 100 млн т нефтяного эквивалента в год. Такой уровень добычи прогнозировался как минимум на 5 лет – до 2025 г.

Теперь же из-за соглашения об ограничении добычи нефти эти планы, возможно, придется отложить на год или два, указывает компания. Не исключен сценарий, что «Газпром нефть» достигнет целевых уровней к 2021−2022 гг. Но при этом стратегическая цель по поддержанию уровня добычи не ниже 100 млн т н. э. до 2025 г. остается актуальной и достижимой, написано в отчете.

В прошлом году «Газпром нефть» увеличила добычу сырья на 4% до 89,75 млн т н.э. В 2019 г. компания планировала добыть 95 млн т н.э.

На каких именно месторождениях может быть приостановлен или замедлиться рост, в отчете не говорится. Представитель «Газпром нефти» не ответил на вопросы «Ведомостей». А собеседник, близкий к компании, рассказал, что «Газпром нефть» уже «прижимает» добычу на части зрелых месторождений для исполнения договоренностей по сделке ОПЕК+ и может продолжить такую практику. Конкретные месторождения он не назвал.

Сделка ОПЕК+ действует с января 2017 г. Ее участники обязались снизить добычу на 1,8 млн барр. в сутки (из них Россия – на 300 000 барр. в сутки). Свои планы может скорректировать также и «Роснефть»: в ноябре прошлого года госкомпания допустила, что может отложить запуск Русского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, а также Юрубчено-Тохомского месторождения в Красноярском крае.