Онлайн-площадкам прописали правила работы

Статья опубликована в № 4611 от 18.07.2018 под заголовком: Правила для агрегаторов

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Потребитель получит право требовать у владельца агрегатора вернуть деньги, если продавец не исполнил обязательства в срок Евгений Разумный/Ведомости

Госдума 17 июля приняла во втором, основном чтении проект закона, который установит ответственность интернет-агрегаторов товаров и услуг перед потребителями.

Создать базу для регулирования работы интернет-площадок, которые аккумулируют предложения товаров и услуг от множества крупных и мелких компаний, в России пытаются несколько лет. В публичном поле дискуссия началась весной 2014 г. Тогда на совещании Ассоциации компаний розничной торговли сооснователь сети «М.видео» Александр Тынкован предложил возложить на агрегаторы ответственность за то, что предлагают пользователям их партнеры. Крупнейшую российскую торговую площадку – агрегатор «Яндекс.Маркет» он назвал «биржей серого товара» (сама площадка парировала, что работает в рамках закона). Через год предложения по регулированию рынка представил Роспотребнадзор. В первом чтении законопроект был принят летом 2017 г. и с тех пор дорабатывался.