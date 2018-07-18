Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4611 от 18.07.2018 под заголовком: Правила для агрегаторов

Онлайн-площадкам прописали правила работы

Российская Госдума одобрила во втором, основном чтении обязанности агрегаторов
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Госдума 17 июля приняла во втором, основном чтении проект закона, который установит ответственность интернет-агрегаторов товаров и услуг перед потребителями.

Создать базу для регулирования работы интернет-площадок, которые аккумулируют предложения товаров и услуг от множества крупных и мелких компаний, в России пытаются несколько лет. В публичном поле дискуссия началась весной 2014 г. Тогда на совещании Ассоциации компаний розничной торговли сооснователь сети «М.видео» Александр Тынкован предложил возложить на агрегаторы ответственность за то, что предлагают пользователям их партнеры. Крупнейшую российскую торговую площадку – агрегатор «Яндекс.Маркет» он назвал «биржей серого товара» (сама площадка парировала, что работает в рамках закона). Через год предложения по регулированию рынка представил Роспотребнадзор. В первом чтении законопроект был принят летом 2017 г. и с тех пор дорабатывался.

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