Каждый год производители мяса теряют миллиарды от болезней свиней и птиц

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Болезни индеек могут поставить даже крупного производителя мяса на грань банкротства Денис Абрамов / Ведомости

«У нас одна предпринимательница приобрела тысячи полторы голов птицы, кур в соседнем регионе, должна была их реализовывать. Соседи прибежали, стали приобретать. У меня вопрос: как можно везти птицу? Где наши ветеринарные врачи, где главы наших сельских поселений?» – удивлялся пензенский губернатор Иван Белозерцев: в Пензенской области птичий грипп проник на предприятия двух крупных производителей – «Черкизово» и «Дамате». Женщину ту оштрафовали на 3500 руб., сумму, несоизмеримую с потерями, которые в случае вспышки гриппа понесут хозяйства и компании.

Агрохолдинги называют ситуацию с болезнями свиней и птицы катастрофической и тратят миллиарды рублей на биобезопасность – а лучше не становится. Заболевания мешают им экспортировать излишки мяса. Например, страны Азии не хотят начинать импорт свинины из России – именно из-за африканской чумы свиней (АЧС).

Нет системы

В начале 2000-х прошла административная реформа: регионы получили и большие полномочия, и обязательства финансировать исполнение этих полномочий, напоминает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: в частности, с 2004 г. за ситуацию в ветеринарии в регионе отвечает руководитель региона. Была большая, слаженная система, ее раздробили на мелкие, неравноценные в кадровом и материальном отношении службы, неподотчетные центру, Россельхознадзору, сетует он. Службы разных регионов между собой практически не взаимодействуют.