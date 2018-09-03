Как правильно сложить кирпичики Lego в виртуальном мире

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Нильс Кристиансен Lego

Оранжевый поезд Lego Duplo не выглядит чем-то революционным. Игрушка для детей от двух лет и старше умеет ездить по рельсам взад и вперед и светить фонарем. Но для Lego, крупнейшего в мире производителя игрушек, это знаковый продукт, пишет FT. С июня этого года можно купить модели поезда, которые запускаются со смартфона через Bluetooth. «Мы по-прежнему считаем, что игра с кирпичиками лежит в основе всего, что мы делаем. Но цифровые технологии дают возможность ее усовершенствовать. В идеале дети не должны делать разницы между «Я играю» и «Я играю виртуально», – объяснял Кристиансен FT.

Поезд Duplo – типичный образчик того, как создаются товары Lego. В приложении можно управлять поездом, сыграть в мини-игру и даже пощекотать машиниста. Разрабатывала игрушку бригада из четырех инженеров, двух дизайнеров деталей Lego и двух цифровых дизайнеров. Команда работала целых два года, потратив в том числе немало времени на консультации с датскими психологами по поводу того, как играют дети, пишет FT.

Кристиансен считает, что не следует возиться с созданием цифровых продуктов так долго, как это принято в перфекционистском подходе к игрушкам из настоящего мира. Это правильно, соглашается FT: такая медлительность была одной из причин, почему через полтора года после запуска в 2010 г. закрылась многопользовательская онлайн-игра Lego Universe. А еще Кристиансен считает цифровые технологии лишь дополнением к игрушкам.

«Родителям важно, чтобы дети не затерялись в цифровом мире», – цитирует FT одного из дизайнеров паровозика – Элизабет Каль-Бакес. Так что в приложение вшиты ограничения по времени использования, а поезд можно запустить безо всяких смартфонов, просто нажав на нем кнопку.

И ездит, и скорость показывает В портфолио Lego есть модель Bugatti Chiron из 3599 деталей. На этом компания не остановилась и придумала первую полноразмерную действующую Bugatti Chiron из детского конструктора. Если не считать стальной рамы, колес и еще ряда деталей, она полностью состоит из Lego. Потребовалось более 1 млн деталей и 13 400 часов работы.

1304 моторчика Lego Power Function обеспечивают мощность в 5,3 л. с. Двери у нее открываются, спойлер поднимается по нажатию кнопки, а собранный из Lego спидометр показывает реальную скорость. На треке в коммуне Эра-Лессин в Германии тест-пилот Bugatti Энди Уоллес разогнал машину до 20 км/ч. Для сравнения: у настоящего Bugatti Chiron 1500 л. с., максимальная скорость искусственно ограничена 420 км/ч, а вот в весе разница между оригиналом и моделью Lego не так велика: 2 т против 1,5 т.

Но найти баланс виртуальности и реальности – ключевая вещь для производителя игрушек. После того как в начале 2000-х компания чуть не разорилась, она больше 10 лет росла «сверхъестественно», как шутят ее руководители. Выручка подскочила в 5 раз. Однако сейчас Lego может оказаться на пороге нового кризиса. В прошлом году впервые с 2004 г. упала выручка и впервые с 2007 г. – чистая прибыль.

Кристиансен бодрится: это всего лишь передышка после бурного развития. А проблемы с выручкой объясняет тем, что избавились от лишних товарных запасов. Он надеется, что в следующем году толчок бизнесу придадут выход на экраны продолжения выпущенной в 2014 г. полнометражной ленты «Лего. Фильм 2», новые цифровые продукты и корректировка стратегии «назад»: рост на международном рынке вновь возвращается в число приоритетов, особенно в Азии (в Европе и Северной Америке у компании сложности с розничными продажами, предупреждает Reuters).

Но FT задается вопросом, сможет ли бизнес-модель Lego, делающая ставку на один вид игр – пластиковые кирпичики, – выжить в мире Fortnite и Minecraft? 52-летний Кристиансен, возглавлявший одну из крупнейших датских промышленных компаний, Danfoss, и считавшийся претендентом на пост главы Maersk, должен помочь Lego проложить курс через самые опасные воды с тех пор, как около 15 лет она оказалась на краю финансового краха.

Самый быстрый мопед

Кристиансен с сестрой выросли в коммуне Обенро на юге Дании. В объявлениях о продаже недвижимости в ней любят упоминать о великолепном виде на фьорды, пишет датская газета Berlingske. «У нас было весьма свободное воспитание с большим доверием к детям, к тому, что я сам в состоянии устанавливать себе ограничения. Родители не задавали нам цель. Но отец много работал, и мне приходилось прилагать массу усилий, чтобы быть достойным его. Единственный совет, который я получил, выбирая институт, – что мне не надо стремиться в инженеры, потому что и так полно другой работы», – рассказывал Кристиансен Berlingske.

Он с детства любил возиться с техникой. Например, покупал и чинил подержанные мопеды. Мечтал стать военным летчиком («Истребитель – это самый быстрый мопед, который можно представить») и изучал все необходимые для поступления в академию ВВС предметы. Но подвела генетика. Кристиансен вымахал до 1,95 см. В какой-то момент стало ясно, что в кабину военного самолета он не влезет и пора думать о другой профессии.