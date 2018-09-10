Сооснователь и гендиректор китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма уйдет с поста председателя совета директоров через год

Статья опубликована в № 4650 от 11.09.2018 под заголовком: Джек Ма нашел преемника

Чжан пошел дальше онлайн-продаж: под его руководством Alibaba стала строить «новый ритейл» Kim Kyung-Hoon / REUTERS

Сооснователь и гендиректор китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма уйдет с поста председателя совета директоров в 20-летний юбилей группы, через год, 10 сентября 2019 г., сообщила компания. Преемник Ма – главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан, который совместит обе должности.

Чжан – финансист, начал работать финдиректором Taobao в 2007 г. При нем площадка стала одной из основных для Alibaba, ноябрьская распродажа «день холостяка» стала крупнейшим днем распродаж в мире, а сама Alibaba трансформировалась в мобильный бизнес, была выстроена глобальная логистическая платформа Cainiao Network. Как напоминает Bloomberg, Чжан пошел дальше онлайн-продаж: под его руководством Alibaba стала строить «новый ритейл» – онлайн-технологии начали интеграцию в традиционные магазины.

Сейчас Alibaba надо перейти от модели компании, которая полагается на отдельных личностей, к компании с совершенной организацией и культурой развития талантов. Так Ма в письме сотрудникам и клиентам пояснил отставку.