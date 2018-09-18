МТС инвестировала $12 млн в сервис поиска бытовых услуг YouDo

МТС с помощью инвестиций в YouDo хочет выйти на рынок онлайн-платформ поиска исполнителей различных задач А. Аникина

Российский телекоммуникационный оператор МТС стал соинвестором онлайн-сервиса поиска бытовых услуг YouDo, говорится в сообщении МТС и подтвердил представитель сервиса. МТС вложила $12 млн и получила 13,7% сервиса.

МТС называет YouDo лидером на рынке объявлений и заявок на выполнение работ по уборке, ремонту, грузоперевозкам, курьерской доставке и других услуг. У площадки 5 млн зарегистрированных пользователей, из них — более 800 000 верифицированных исполнителей. YouDo работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге.

«Привлеченные средства будут направлены на расширение географии бизнеса, запуск новых категорий услуг, федеральную рекламную кампанию и дальнейшую автоматизацию сервиса», — говорится в сообщении МТС.

Сама МТС с помощью инвестиций в YouDo хочет выйти на рынок онлайн-платформ поиска исполнителей различных задач. По словам вице-президента МТС Александра Горбунова (его слова приводятся в сообщении компании), YouDo – быстрорастущая компания на перспективном рынке виртуальных «бирж труда». «МТС обладает ресурсами и компетенциями, которые могут быть полезными как для географической экспансии, так и для повышения эффективности цифрового маркетинга сервиса, что поможет YouDo сохранить высокие темпы роста доходов», – рассуждает Горбунов.

МТС стала основным инвестором раунда. По данным «Коммерсанта», еще суммарно $5 млн инвестировали акционеры компании, в число которых входят фонды Sistema Venture Capital, Flint Capital и United Capital Partners (UCP), владелец Qiwi Сергей Солонин и предприниматель Александр Кабаков.

В начале сентября о намерении вернуться на рынок сервисов поиска бытовых услуг сообщил «Яндекс». Он запустит сервис «Яндекс. Услуги», который будет помогать искать специалистов «для решения любых бытовых проблем, от ремонта стиральной машины до стрижки собаки», говорилось в анонсе компании. До этого «Яндекс» уже запускал похожий сервис в сентябре 2014 г.: «Яндекс.Мастер» работал только с юрлицами и к концу 2015 г. закрылся.