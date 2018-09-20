Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4657 от 20.09.2018 под заголовком: Гостиницы на пенсии

Две гостиницы ВТБ достались компаниям, управляющим пенсионными деньгами

«Турист» перешел топ-менеджерам структуры Газпромбанка, «Орехово» – фонду «Тринфико»
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Как минимум две гостиницы, принадлежавшие Гостиничной компании (входит в группу ВТБ), достались непрофильным инвесторам, выяснили «Ведомости». Владельцем «Туриста» в Ростокине оказалась фирма «Апрель капитал», рассказали два консультанта, работавших с этим отелем, и ее партнер. Представитель ВТБ информацию подтвердил.

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