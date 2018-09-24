Как миллиардер Юсаку Маэдзава обернет на пользу бизнесу полет к Луне

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Юсаку Маэдзава купил у Илона Маска право стать первым космическим туристом, который облетит вокруг Луны David Mcnew / AFP

Только 24 человека за всю историю летали к Луне, последние – в 1972 г. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава увеличит их число сразу до 30 с лишним. Он купил у Илона Маска право стать первым космическим туристом, который облетит вокруг Луны, приблизившись к ней примерно на 200 км. Эти 4–5 дней пути он будет не один. «Не хочу в одиночестве испытывать такие фантастические ощущения. Хочу разделить эти переживания с максимально большим количеством людей, – цитирует его The Wall Street Journal (WSJ). – Вот почему я отправлюсь к Луне с людьми искусства». Он собирается взять с собой 6–8 попутчиков, но еще не решил, кого именно. Это могут оказаться и художники, и музыканты, и дизайнеры одежды, и фотографы, и режиссеры.

Уже два года Маск рвется к Луне. Нынешняя экспедиция уже четвертый проект. С тех пор как в феврале 2017 г. была обнародована первая концепция, SpaceX дважды переносила дату запуска и дважды меняла конструкцию ракеты. Теперь полет может состояться в 2023 г. Во сколько обойдется лунная программа – Маск не раскрывает, хотя намекает: до $5 млрд. Он признает, что четкой концепции финансирования проекта нет, пишет WSJ. На счастье Маска, с ним связался Маэдзава и предложил заплатить за отправку в космос целой арт-тусовки. Недаром на презентации проекта Маск хвалил Маэдзаву за то, что тот своими деньгами развивает космические полеты и «открывает возможность обычным людям путешествовать к другим планетам» (цитата по WSJ).

Маэдзава уже выплатил депозит. Его размер неизвестен. «Это очень много денег», – сказал Маск. Интернет-издание Inverse напоминает: запуск Falcon 9 Heavy обходится в $90 млн (а на Луну полетит еще более тяжелая ракета BFR), NASA платит «Роскосмосу» около $81,7 млн за отправку одного астронавта на МКС, а сам Маск в начале прошлого года сказал, что один билет на Луну может стоить около $35 млн.

Маэдзава на вопрос Reuters, «почем поездочка», задумчиво отметил, что Луна обойдется ему куда дороже, чем картина Жан-Мишеля Баскии. Он имел в виду случай, заставивший СМИ по всему миру написать о нем еще до того, как японец связался с Маском.