Дмитрий Козак поддержал металлургов
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На прошлой неделе, 19 сентября, у вице-премьера Дмитрия Козака прошло совещание о развитии черной металлургии. Инициатор встречи – ассоциация «Русская сталь» (объединяет девять предприятий сталелитейной и трубной отрасли, ее возглавляет основной акционер НМЛК Владимир Лисин). Обсуждалось семь основных, по мнению металлургов, ограничений для развития отрасли: модернизация тепловой генерации за счет промышленных потребителей электроэнергии (5,5 трлн руб. дополнительной нагрузки на реальный сектор до 2046 г., в том числе на черную металлургию – 260 млрд руб.); перекрестное субсидирование электроэнергетики (136 млрд руб.); узкие места железнодорожной инфраструктуры; дополнительная экологическая экспертиза (40 млрд руб.); идея дать регионам право самим ограничивать деятельность предприятий и вводить квоты на выбросы; налоговая нагрузка (5–6 млрд руб. в год); налог на недвижимое оборудование.
Железная дорога
«Совещание прошло позитивно <...> Даны поручения профильным ведомствам», – сказал исполнительный директор «Русской стали» Алексей Сентюрин. Поручения даны по всем вопросам встречи, подтвердил представитель Козака. «Ведомости» ознакомились с копией протокола совещания (документ подтвердили чиновник и собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников совещания). Из него следует, что «Русская сталь» поучаствует в уточнении инвестпрограммы РЖД. Вопрос прорабатывается, говорит представитель РЖД. Согласованный вариант инвестпрограммы Минтранс должен представить в правительство до 25 октября.
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