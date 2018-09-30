Владелец «Русагро»: Я много трачу на благотворительность, мне нравится

Миллиардер Вадим Мошкович рассказывает, зачем создает «лучшую школу в России» и объясняет, почему «испытывает комфорт» как бизнесмен

Статья опубликована в № 4664 от 01.10.2018 под заголовком: Вадим Мошкович: Я много трачу на благотворительность, мне нравится

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Председатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович Андрей Гордеев / Ведомости

В сентябре недалеко от Коммунарки (поселок в 4 км от МКАД по Калужскому шоссе) официально открылась школа «Летово», созданная на деньги владельца «Русагро» Вадима Мошковича, занимающего 50-е место в российском списке Forbes c состоянием $2 млрд. В школу-пансион в этом году приняли 243 одаренных ученика: около половины из них из Москвы, остальные со всей России. Для части учеников обучение полностью бесплатное – это дети, родители которых не могут оплачивать обучение. Мошкович рассказывает, что мог бы выбрать благотворительный проект в сфере медицины, однако счел, что наибольшую пользу для страны принесет именно школа.

Сам Мошкович окончил одну из лучших в Москве школу № 57. Цель «Летово», по его словам, – дать «путевку в жизнь» детям. Финансируется школа из эндаумента, куда были вложены деньги бизнесмена, – если сначала он говорил, что это будут только его деньги, то теперь готов принимать помощь: кто-то из знакомых Мошковича уже предложил поддерживать часть социально незащищенных учеников школы, другой готов отдавать часть своего благотворительного бюджета на «Летово».

О своей школе Мошкович говорит куда охотнее, чем о бизнесе. По словам предпринимателя, в стране его все устраивает для ведения бизнеса – нужно просто реагировать на меняющиеся обстоятельства и он ни разу за последние десятилетия не сталкивался с тем, чтобы ему кто-то «выкручивал руки или ноги». В интервью «Ведомостям» он рассказал, чего не хватает директорам российских школ, опыт каких стран он использовал для создания «Летово», а также, как он оценивает риски для своего бизнеса и почему России нужно развивать генетику, а не кооперироваться в развитии технологий с другими странами.

– Правильно ли мы понимаем, что изначально на этом месте должна была стоять самая обычная школа как часть большого проекта в Коммунарке? В какой момент вы поняли, что это должна быть больше чем просто школа?

– Как вы правильно сказали, проект вырос из большой Коммунарки. Мы сделали генплан территории: здесь должен был быть город на 350 000 жителей. В этом городе нам нужно было построить 47 школ, 150 детских садов, 2 клинические больницы, 7 поликлиник, 11 пожарных депо и уже не помню сколько полицейских участков – много всего. Плохих школ я строить не хотел. Я собрал выпускников 57-й школы, которую окончил сам, – хотелось сформулировать, что же такое хорошая школа. Мы провели в обсуждениях несколько месяцев, но этого оказалось недостаточно. Тогда мы наняли McKinsey и поехали вместе смотреть по миру, что такое хорошая школа.

– Хорошая школа понадобилась, чтобы ваши дети там учились?

– Нет, я разделяю личное с общественным. Эта школа не для моих детей – они уже в университете.

– Но младший еще школьник – он может учиться в «Летово».

– Ему 10 лет – рано еще. В «Летово» он сможет учиться, если поступит. Представляете, какой будет позор, если здесь будет учиться блатной ребенок – сын учредителя.

– Ваш сын проявляет экстраординарные способности?

– Экстраординарных не проявляет, но он смышленый парень.

– Вы бы хотели, чтобы он учился в «Летово»?

– Конечно.

– Почему в итоге идея о хорошей школе переродилась в большой благотворительный проект? Вы бизнесмен, который за свою жизнь заплатил невероятное количество налогов – прямых, косвенных, разных. Разве не задача государства строить школы?

– Это задача государства, но... Знаете, когда вы заходите в любую американскую школу или университет, там все стены в золотых табличках – сплошные частные пожертвования. Именно за счет этого и живет почти все американское образование, оно все основано на благотворительности. Поэтому, если ты живешь в своей стране, ты должен что-то для нее делать помимо налогов.

– То есть это все-таки обязанность бизнеса?

– Не обязанность, это личное. Я никого не хочу ничему учить, но я так считаю: если ты здесь живешь, ты что-то должен делать. И начинать надо всегда с себя – так проще.

– Что лично вас привело к этому?

– В первую очередь я человек, который в том числе занимается бизнесом. У меня есть собственные ценности. Я много трачу на благотворительность (это не только школа), мне нравится.

– Почему в качестве базовой отрасли для вашего крупнейшего благотворительного проекта вы выбрали именно образование? Ведь это могла быть, в принципе, и медицина.

– Запросто. Но мы посчитали, что максимальную отдачу и пользу для страны принесет образование.

– Запуск школы вам обошелся в $200 млн. Какие суммы школа будет требовать в повседневной жизни?

– Когда мы задумались над проектом 10 лет назад, мы планировали вложить $50 млн в стройку и $150 млн – в эндаумент. Тогда ставки по долларовым депозитам составляли 10% годовых при бюджете школы в $15 млн, так что $150 млн под 10% годовых как раз должно было хватить на 100%-ное содержание школы. Когда дело дошло до проектирования, я немножко расслабился – три месяца не ходил на встречи проектировщиков с командой школы, в итоге ее площадь выросла с 25 000 кв. м до нынешних 40 000 кв. м.

Вадим Мошкович в 1967 г. в Москве. Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 1993 основал строительную компанию «Авгур эстейт». Ей принадлежала компания «Масштаб», впоследствии переименованная в «А101 девелопмент» – один из крупнейших застройщиков новой Москвы с земельным банком свыше 2500 га вблизи пос. Коммунарка

1995 стал заниматься агробизнесом, начав с продаж белого сахара, позднее купил несколько сахарных заводов. Именно на их базе в 2004 г. была создана ГК «Русагро»

2006 член Совета Федерации от Белгородской области. 18 декабря 2014 г. досрочно сложил свои полномочия

2013 подарил Москве 308 га для строительства административно-делового центра в новой Москве

2015 с мая – председатель совета директоров ГК «Русагро». Летом объявил о продаже «А101 девелопмента» семье Гуцериевых и Микаила Шишханова примерно за $800 млн. Основал школу «Летово»

– То есть педагоги победили?

– Да. В тот момент, когда я это понял, было уже поздно: выбор был – отложить все еще на год и заново проектировать или начать строить. Я решил строить. Так бюджет на здание школы вырос с $50 млн до $80 млн, в итоге на эндаумент осталось $120 млн. Нынешняя доходность в долларах вам известна, поэтому сегодня эндаумент покрывает примерно треть бюджета школы. На этот год он 1 млрд руб.

– Куда вы инвестируете средства эндаумента?

– У нас консервативная стратегия – чтобы не потерять само тело эндаумента. Сегодня его доходность не превышает 4% годовых, за счет процентов получается около 300 млн руб., остальное я пока доложил из своего кармана. В дальнейшем планирую увеличить эндаумент в 2,5 раза, чтобы им полностью покрыть бюджет школы.

– В начале разговора вы упомянули золотые таблички. Вы планируете сами увеличивать тело эндаумента или намерены искать соратников?

– Пока школа строилась, я не хотел никого привлекать, потому что сложно согласовывать цели, стратегию. Теперь мы должны подтвердить результат. Но уже в момент запуска мы получили много благодарностей от детей и взрослых, которые к нам пришли.

– С кем-то уже вели переговоры по поводу партнерства?

– Я сам переговоры не веду. Недавно приезжал товарищ, по собственной инициативе. Сказал, что у него есть цель – поддерживать социально незащищенных детей. Попросил выделить ему условно 10 социально незащищенных учеников школы – он готов их поддерживать. Другой товарищ заявил, что треть своего благотворительного бюджета хочет тратить на «Летово». Это я к тому рассказываю, что люди сами придут. А лет через 10–15 основной поток пожертвований будет идти от наших выпускников – для родной альма-матер, давшей тебе путевку в жизнь.

«Ребенок должен быть успешным»

– Какой вы видите школу через 10–15 лет? Каким вы видите в ней себя?

– О своей роли я не думал, а школа будет, конечно. Наша цель – лучшая школа России с первого выпуска.

– Почему лучшая?

– Столько сил и энергии потратить на просто хорошую школу – бессмысленно, надо потратить на лучшую.

– Обучение в «Летово» соизмеримо со стоимостью обучения в средней британской школе.

– Нет, мы в 2 раза дешевле.

– Знакомые, с которыми мы говорили перед встречей с вами, платят около 20 000 фунтов стерлингов в год за полный пансион, включая питание.