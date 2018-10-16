Бизнес / Транспорт

Инвестбанки предложили Uber провести IPO в начале 2019 года

И оценили компанию почти вдвое дороже, чем инвестфонды – ее акционеры
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Uber Technologies недавно получила предложение от инвестиционных банков, которые оценили ее перед возможным IPO в начале 2019 г., утверждают знакомые с ситуацией люди. По оценкам Goldman Sachs и Morgan Stanley, ее стоимость может составить $120 млрд, что почти вдвое больше нынешней оценки и превышает стоимость General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler Automobiles вместе взятых.

Uber была основана в 2009 г. и до сих пор откладывала выход на биржу, так как смогла привлечь миллиарды от частных инвесторов. Предполагается, что вслед за ней IPO решат провести и другие дорогие стартапы. В последние годы сервис по вызову водителей столкнулся с рядом скандалов, в том числе из-за своей корпоративной культуры и предполагаемой кражи секретов у Apple, из-за которых его сооснователь Трэвис Каланик ушел с поста гендиректора. На его место пришел Дара Хосровшахи, который должен вернуть доверие инвесторов.

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