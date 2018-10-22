Минфин допустил повторение кризиса на топливном рынке

Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: Нефтяникам не хватает скидок

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Правительство думает, как не дать ценам на бензин снова взлететь Владимир Баранов / Ведомости

Правительство ищет способы обеспечить стабильность внутреннего рынка топлива, сообщил директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов. Очередная компенсация нефтяникам за внутренние поставки, так называемый демпфирующий механизм, невозможна, цитирует его «Интерфакс».

У ведомств есть разные предложения, но снижение акцизов на топливо в 2019 г. не обсуждается, добавил он. С января акциз должен вырасти в 1,5 раза до 12 314 руб. за 1 т. Это может привести к резкому росту цен на бензин, предупреждала Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета.

Этой весной цены на бензин и дизельное топливо резко подскочили из-за повышения акцизов, увеличения привлекательности экспорта, роста спроса и традиционного ремонта на НПЗ. Рост удалось остановить в июне, после того как правительство обещало нефтяникам снизить акцизы, а те в свою очередь – сдерживать цены.