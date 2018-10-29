НЛМК инвестирует в увеличение производства сырья 15 млрд рублей
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НЛМК Владимира Лисина сообщил о начале модернизации части обогатительных мощностей на Стойленском ГОКе. В результате производство железорудного сырья вырастет на 14%, концентрата – с 17,5 млн до 20 млн т в год, руды – с 37 млн до 42 млн т. При этом содержание железа в руде повысится с нынешних 60–64 до 68%. Срок реализации проекта – до 2020 г. Инвестиции составят 15 млрд руб.
Новая секция будет работать в единой технологической цепочке с тремя действующими секциями обогатительной фабрики: руда, прошедшая все стадии измельчения и обогащения, будет направляться для производства окатышей или отгружаться на НЛМК, следует из сообщения компании.
«Проект не самый масштабный, но достаточно крупный и с хорошей отдачей – это не строительство нового цеха с нуля, а расшивка узкого места на фабрике», – говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. «Проект окупится за два-три года, а это хороший показатель для крупных инвестиций в сотни миллионов долларов», – полагает эксперт.
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