Бизнес / Промышленность

НЛМК инвестирует в увеличение производства сырья 15 млрд рублей

Проект может окупиться очень быстро – за 2–3 года, считает эксперт
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

НЛМК Владимира Лисина сообщил о начале модернизации части обогатительных мощностей на Стойленском ГОКе. В результате производство железорудного сырья вырастет на 14%, концентрата – с 17,5 млн до 20 млн т в год, руды – с 37 млн до 42 млн т. При этом содержание железа в руде повысится с нынешних 60–64 до 68%. Срок реализации проекта – до 2020 г. Инвестиции составят 15 млрд руб.

Новая секция будет работать в единой технологической цепочке с тремя действующими секциями обогатительной фабрики: руда, прошедшая все стадии измельчения и обогащения, будет направляться для производства окатышей или отгружаться на НЛМК, следует из сообщения компании.

«Проект не самый масштабный, но достаточно крупный и с хорошей отдачей – это не строительство нового цеха с нуля, а расшивка узкого места на фабрике», – говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. «Проект окупится за два-три года, а это хороший показатель для крупных инвестиций в сотни миллионов долларов», – полагает эксперт.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике