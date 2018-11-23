Авиакомпании против ограничения эксплуатации вертолетов 25 годами

Это грозит остановкой полетов половине российского парка, а средств на его обновление нет

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Евгений Разумный / Ведомости

Минпромторг планирует осуществить радикальный проект по модернизации российского вертолетного парка, запретив или ограничив эксплуатацию машин старше 25 лет, говорится в релизе Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) к «Вертолетному форуму», проходящему в Казани. Впервые этот вопрос на высоком уровне поднял холдинг «Вертолеты России» в 2017 г. Тогда тема не получила развития, но в августе 2018 г. холдинг вернулся к ней уже при поддержке министерств, сообщает АВИ. Лоббируя решение, холдинг апеллирует к безопасности полетов, говорится в релизе.

Цель этой идеи — заменить вертолеты Ми-8Т в парках российских авиакомпаний на более современные модели Ми-8МТВ (производится на Казанском вертолетном заводе) и Ми-8АМТ (Улан-Удэнский вертолетный завод). Это должно обеспечить заводам большой портфель заказов.

Самый популярный

Семейство Ми-8 — самый распространенный гражданский вертолет в мире, используется для перевозки грузов и людей. Модель Ми-8 составляет основу парка российских авиакомпаний — 853 из общего количества в 2700 машин (данные Росавиации и АВИ). 1840 вертолетов — российские, 860 — иностранного производства. Правда, за последний год, по данным Росавиации, летал только 531 Ми-8Т, остальные на консервации из-за нехватки заказов или поломаны.

Новых моделей МТВ/АМТ у авиакомпаний 373 штуки, летали 276 из них. МВТ/АМТ могут работать в более холодных условиях, чем Ми-8Т. Они мощнее, что делает их более устойчивыми и управляемыми в плохую погоду, могут на час дольше лететь без дозаправки, перечисляет топ-менеджер российской авиакомпании.

Иностранные вертолеты в России — это в основном сверхлегкие Robinson и Bell, предназначенные для личных полетов.

Угроза коллапса

Если ограничить срок службы 25 годами прямо сейчас, то из эксплуатации выйдут разом 633 вертолета (Ми-8Т и других моделей), заявил на форуме начальник управления Росавиации по поддержанию летной годности Валерий Кудинов. Работающими на всю страну останутся всего 250 российских вертолетов, в том числе всего три Ми-26 (самый тяжелый грузовой вертолет в мире) — для перевозки грузов придется использовать волокуши, заявил начальник группы «Анализ условий эксплуатации» ГосНИИ Гражданской авиации Николай Осипов.