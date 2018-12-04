Палладий останется самым дефицитным драгметаллом в 2019 году

Рынок палладия уже долгое время остается дефицитным Павел Лисицын / РИА Новости

В 2019 г. дефицит на рынке палладия сохранится, цена на металл вырастет на 14% до $1120 за унцию, такой прогноз содержится в ноябрьском обзоре «Инвестиции в драгметаллы 2018/19», подготовленном Metals Focus и Институтом геотехнологий. Эту тенденцию эксперты объясняют рекордным спросом на металл в промышленности, в первую очередь в автомобилестроении.

Рынок палладия уже долгое время остается дефицитным. В 2017 г. его добыча в мире составила 6,7 млн унций, спрос – 10,2 млн унций, стоимость металла выросла в 1,5 раза до $1065,2 за унцию к концу года. Во вторник, 4 декабря, он стоил $1171,5 за унцию.

Крупнейший в мире производитель палладия – «Норникель» (40% мирового производства, 2,78 млн тройских унций в 2017 г.). По прогнозу компании, по итогам 2018 г. дефицит палладия составит 1 млн унций, а в 2019 г. он уже достигнет показателя 1,4 млн унций. Причина – рост потребления в автомобильной промышленности, которая все больше производит гибридных автомобилей и автомобилей с бензиновым двигателем, следует из презентации компании ко дню инвесторов. Автомобильные катализаторы останутся ключевым источником спроса на этот металл в ближайшие 10 лет, на долю их производства приходится более 80% общего потребления палладия. Дефицит на рынке палладия, по прогнозам «Норникеля», сохранится до 2025 г. При этом потребление палладия в автопроме к 2025 г. вырастет на 2,7 млн унций.

Компания заинтересована в сохранении стабильности на рынке палладия, подчеркнул представитель «Норникеля». Именно для этого в 2016 г. был создан палладиевый фонд – инструмент, который позволяет обеспечивать потребителей металлом, несмотря на его дефицит в среднесрочной перспективе. В 2017–2018 гг. фонд поставил потребителям 1 млн унций палладия сверх собственного производства «Норникеля». По итогам 2018 г. запасы фонда составят до 200 000 унций, ожидает компания.

Ужесточение экологических требований к автомобилям в Китае и еврозоне, рост крупнейших автомобильных рынков на 1–3% в год обеспечивают увеличение спроса на металл, пояснил директор центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Айрат Халиков. На рынке палладия будет сохраняться дефицит в размере 3–8% от потребления на протяжении 2018–2023 гг., цены сохранятся высокими, на уровне $900–1000 за унцию, прогнозирует он. Но такая ситуация может привести к обратному эффекту: слишком высокие цены на палладий приведут к его частичному замещению на платину в автомобильной промышленности, предостерегает аналитик. Возможно, это приведет к выравниванию цен на эти металлы в 2020–2022 гг. на уровне $1000–1100 за унцию, отмечает он.

Геополитическая и экономическая нестабильность на мировом рынке в 2018 г. тормозили развитие других рынков драгметаллов. Цены на золото к концу 2017 г. упали до минимальных $1160 за унцию. В следующем году рост цен будет незначительным – около 2%, до $1310 за унцию, говорится в обзоре Metals Focus. Стоимость серебра продолжила снижаться из-за торговых войн, которые привели к спаду спроса на промышленные металлы, а также из-за возникновения профицита этого металла в физическом выражении на рынках США и Индии.

На рынке платины сложилась неблагоприятная ситуация: затраты на производство в основном регионе добычи – ЮАР – растут. Спрос на этот металл снижается, особенно в автопроме после «дизельгейта» 2015 г. При этом добыча платины в 2018 г. сократилась лишь на 2% до 6 млн унций. В итоге на рынке возник избыток платины в 186 000 унций, приводят данные эксперты Metals Focus.

Производство металлов платиновой группы в ЮАР убыточно при текущих ценах, это приведет к сокращению предложения, что позитивно скажется на ценах, говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Цены на серебро и платину будут расти на 5 и 3% в 2019 г. соответственно, говорится в обзоре Metals Focus.