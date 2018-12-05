В развитых странах в секонд-хэнде продается больше люкса, в России – больше масс-маркета

Статья опубликована в № 4710 от 05.12.2018 под заголовком: В России еще маловато роскоши

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В России пока недостаточно роскоши Екатерина Ширинкина / Ведомости

Жизненный цикл модных товаров становится все более длинным по мере появления новых бизнес-моделей: перепродажи бывших в употреблении, восстановленных и отремонтированных вещей, проката одежды, пишет McKinsey. Развитие рынка винтажных вещей характерно и для товаров класса люкс, и для массовых, говорит старший партнер McKinsey Александр Сухаревски. Обилие поводов надевать вещи класса люкс и желание потребителей не появляться в одном и том же несколько раз стимулируют рост этой части рынка, считает Сухаревски, а в масс-маркете тенденция надевать бывшие в употреблении вещи связана с тем, что потребители уделяют больше внимания социальной ответственности и экологии.

Тренд приобретать секонд-хэнд связан с общим трендом shared economics, с отсутствием привязанности к вещам и с социальной ответственностью, согласна с ним Ирина Куликова из консалтинговой компании Bain & Co.