Остановился один из крупнейших независимых НПЗ в России

Антипинский НПЗ

С 5 декабря прекращены поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области, предприятие остановлено, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Эту же информацию подтвердили «Ведомостям» трое знакомых менеджеров головной компании Антипинского НПЗ – New Stream. Один из них говорит, что предприятие не получает нефть с начала декабря. Второй уточняет, что предприятие не может купить сырье, так как у завода нет денег. Предприятие не остановлено полностью, оно находится «на горячей циркуляции, т. е. он [завод] работает, но не перерабатывает нефть».

«Если предприятие на горячей циркуляции, это значит, что конечной продукции для продажи оно не производит», – объясняет бывший директор по нефтепереработке крупной нефтяной компании. По его словам, нефть поступает на переработку, а получившиеся нефтепродукты остаются циркулировать в системе. На такую работу НПЗ переводятся незадолго до остановки на ремонт или сразу после для проверки оборудования. В таком состоянии предприятие может работать долго, нефть оно не расходует, но платит за электроэнергию, газ, зарплату сотрудникам. «Если останавливать завод совсем, нужно будет запускать консервацию, потом расконсервацию, – говорит собеседник «Ведомостей». – Это дополнительные затраты времени и денег».

Антипинский – один из трех НПЗ, которыми владеет New Stream. Он начал работать в 2006 г. Предприятие способно перерабатывать 9 млн т нефти в год. В 2018 г. НПЗ начал производство бензинов класса «Евро-5». Для строительства завода New Stream активно привлекала проектное финансирование. «Долг огромный, сейчас значительная часть процентов капитализируется (это нормально для проектного финансирования)», – говорит еще один знакомый топ-менеджеров New Stream. Общую сумму долга он назвать отказался.