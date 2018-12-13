Цены на сельскохозяйственные земли стали снижаться
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Российские сельскохозяйственные земли начали дешеветь, следует из мониторинга цен «Совэкона»: в большинстве исследуемых регионов они опустились на 3–22%. До сих пор цены неуклонно росли из-за дешевизны российских сельхозугодий по сравнению с другими регионами мира и девальвации, резко увеличившей рублевую прибыль фермеров, пишет «Совэкон».
Инвесторы активно скупали земли. Так, АФК «Система» увеличила земельный банк в несколько раз более чем до 400 000 га (ее аграрные активы – агрохолдинг «Степь» и RZ Agro, совместное предприятие с членами семьи Луи-Дрейфус), Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева – почти до 650 000 га, а структуры семьи бывшего топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры приобрели 246 000 га земель шведской Black Earth Farming.
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