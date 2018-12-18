Рынок мувинговых услуг: фрагментированный, но растущий
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В 2017 г. рынок мувинговых (от английского moving – переезд) услуг в Москве и Санкт-Петербурге составил почти 23 млрд руб., по оценке группы «Грузовичкоф». Свою долю на рынке она считает крупнейшей – более 10%.
Гендиректор компании «Центр переезд» Роман Прокофьев оценивает годовой оборот рынка мувинговых услуг скромнее – в 10–15 млрд руб., из которых 40% приходится на Москву. Точные данные представить сложно, в том числе из-за обилия серых перевозчиков, замечает он. По оценке компании, 10%-ную долю на рынке занимает «Грузовичкоф», на втором месте – «Деликатный переезд» (7% рынка), а замыкает топ-3 сам «Центр переезд» с 5%-ной долей.
Сейчас на рынке наблюдается «довольно медленный рост в пределах погрешности», замечает Прокофьев: «Это связано со многими макро- и микроэкономическими факторами, происходящими внутри страны и вне ее». В целом этот рынок напрямую связан с развитием экономики страны, подчеркивает он. «Если уровень жизни растет, повышаются зарплаты, развиваются бизнесы, то люди начинают приобретать новые квартиры, улучшать жилищные условия, снимать офисы для своего бизнеса побольше и т. д. Все это, соответственно, влечет за собой увеличение заинтересованности в услуге по переезду», – поясняет Прокофьев.
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